L’Italie s’impose contre la Belgique avec un bon Donnarumma

Après sa défaite mercredi soir contre l’Espagne (1-2), l’Italie jouait ce dimanche après-midi le match pour la troisième place de la Ligue des Nations contre la Belgique, battue par la France en demi-finale (2-3). Les deux équipes offrent un beau spectacle aux supporters venus au Juventus Stadium. Federico Chiesa a mis en danger deux fois la défense belge mais est tombé deux fois sur un très bon Courtois. La Belgique a elle trouvé la barre par l’intermédiaire de Saelemaekers. Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, était battu sur ce coup-là. L’Italie et la Belgique rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

Les Italiens, qui ont vu leur série de 37 matches sans défaites se terminer contre l’Espagne, vont réussir à ouvrir le score dès les premières minutes de la seconde période grâce à une réalisation de Barella (1-0, 47e). Les deux équipes continuent à offrir un beau spectacle et c’est l’Italie qui va creuser l’écart. Après une faute de Castagne sur Chiesa dans la surface belge, l’arbitre pointe le point de penalty. Un penalty transformé par Berardi. Courtois était pourtant parti du bon côté et a même touché le ballon mais sa main n’était pas assez ferme (2-0, 65e). Après ce nouveau but, les Belges vont pousser et obtenir plusieurs belles occasions. Donnarumma va réaliser deux belles parades, et être sauvé par son poteau (81e). Les Belges ont touché trois fois les montants ce dimanche ! La Belgique qui va être récompensée de ses efforts. Après une belle relance à la main de Courtois, De Bruyne s’engouffre dans la partie de terrain de l’Italie. Le joueur de City lance De Ketelaere, qui arrive dans la surface et arrive à tromper Donnarumma en lui tirant entre les jambes (2-1, 86e). Malgré cette frayeur, l’Italie s’impose et termine troisième de ce tournoi. Titulaire et capitaine – le plus jeune depuis Gianni Rivera en 1965 – Gianluigi Donnarumma a offert une bonne prestation, même s’il a eu quelques frayeurs et aurait pu mieux faire sur le but belge. Marco Verratti, autre joueur du PSG sélectionné avec la Nazionale, est resté sur le banc.