Le PSG regorge de joueurs au talent exceptionnel et à la personnalité folle. Marco Verratti, chouchou du Parc des Princes et des amoureux du Paris Saint-Germain, peut parfois frustrer pour ses blessures mais émerveille sur le terrain grâce à ses gestes de génie. Récemment sacré champion d’Europe avec l’Italie, le milieu de terrain a réalisé une performance XXL face à Manchester City en Ligue des Champions. Interrogé par France Info, le « petit hibou » est revenu sur son été fou mais aussi son amour pour le PSG et la ville de Paris. Extraits choisis.

Son état de santé :

Disons que j’en ai fini avec la malchance et que je vais mieux, même s’il va me falloir courir encore plus. Mais je me sens mieux et le match face à Manchester City l’a montré.

Devant la défense, son meilleur poste ?

Disons qu’au milieu de terrain, je me sens bien partout. Les postes différents, c’est l’entraîneur qui les choisit. C’est lui qui, face à City, m’a demandé de jouer devant la défense. C’est là qu’il fallait en effet casser le « pressing » parce que c’est une équipe qui presse beaucoup et qui provoque les ‘un contre un’. Mais parfois je peux jouer davantage devant, le coach sait qu’il peut me demander de m’adapter aux adversaires.

L’arrivée de Messi :

La vie m’a donné l’occasion de jouer avec le plus grand joueur du monde, ici, tous les jours. Physiquement il est très bien, et avec le ballon au pied il est encore mieux. Quand on est avec lui, on oublie son âge. Il a tellement été fort quand il jouait contre nous qu’on va profiter de lui maintenant.

Son amour pour Paris et le PSG

Paris m’a tout apporté ! Footballistiquement, j’ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, lors de grands matchs, c’est ce que je voulais par-dessus tout. Je suis tombé amoureux de ce club et c’est pour ça que j’essaie toujours de donner le maximum, pour rendre la confiance qu’on m’a donnée. J’étais un petit garçon qui venait d’une petite ville de province italienne et ici j’ai tout eu. Mes enfants sont nés ici ! Quand tu as un peu plus de 18 ans, ce sont tes plus belles années. Et moi, je les ai vécues ici. C’était incroyable. Je suis devenu un homme et j’ai trouvé l’amour. Donc tout ce que j’ai vécu ici me laissera d’incroyables souvenirs. La vie d’après ? Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours vivre ici à Paris ! »