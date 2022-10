Galtier : « L’ambition du PSG est de finir premier »

En surclassant le Maccabi Haïfa au Parc des Princes (7-2), le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le dernier objectif des Parisiens sera de s’offrir la première place du groupe lors du match contre la Juventus Turin mercredi prochain. C’est ce qu’a expliqué Christophe Galtier au micro de RMC Sport 1.

« On est qualifiés, c’est très bien, c’est le plus important. La compétition n’est pas finie, il faut aller chercher la première place contre la Juventus. L’ambition du PSG est de finir premier. On reste concentrés sur cet objectif. Je regrette le deuxième but. Le premier, Haïfa a très bien joué le coup. Pour le deuxième, on a commencé très mou en début de deuxième période. Il y avait moins d’exigence dans le jeu. Ce qui a fait 4-2. Mais dans l’ensemble, l’équipe a été fantastique. On a joué un football vif, alerte, avec beaucoup de relations techniques et de connexions entre les lignes. Je suis satisfait. On a manqué d’exigence et de rigueur sur le début de la seconde période pour éviter de relancer l’équipe. En dehors de ça, je suis satisfait du match. »

Le coach du PSG qui est aussi revenu sur la prestation XXL de la MNM. « Ce serait prétentieux de penser qu’on a la meilleure équipe du monde. Il y a des équipes de grande qualité dans cette compétition. Mais j’ai trois joueurs extraordinaires devant. Il fallait trouver un système pour qu’ils puissent s’exprimer plus librement. Tout le monde connaît la qualité technique des trois, mais on s’aperçoit aussi que, dans cette organisation, le fait de défendre plus dans la densité nous permet d’avoir des transitions. C’est très agréable à voir, ça joue les uns pour les autres.«

Christophe Galtier qui a salué la monté en puissance de son milieu de terrain. « Quand je me suis aperçu que ça commençait à coincer dans un autre système, et que des joueurs étaient en train de monter à l’entraînement, notamment Fabian Ruiz, Carlos Soler, sans oublier le petit Warren Zaïre-Emery, il y a eu une grande réflexion sur ce qu’on devait produire dans le jeu. Sur comment faire pour que les trois de devant puissent s’exprimer dans leur zone préférentielle. Avec la qualité de nos joueurs et de nos défenseurs, j’ai estimé que ce système pouvait être très intéressant« , souligne le coach du PSG avant de vanter les prestations de Renato Sanches et Achraf Hakimi. « Je ne voulais pas bouger Vitinha ou Fabian Ruiz, qui est dans une très bonne dynamique. Il me paraissait évident de mettre Renato, que j’ai utilisé dans ce registre. Il a fait une heure de jeu très intéressante. L’heure de jeu à Ajaccio a été importante pour lui. Pour que l’équipe puisse attaquer, il faut récupérer le ballon. Quand on est haut, avoir ces trois milieux est très important. Ça libère Hakimi sur le côté, qu’on ne voyait plus dans le système à cinq. On le voit de plus en plus à l’aise comme contre-attaquant.«

Cristophe Galtier a enfin évoqué l’entrée en jeu de Warren Zaïre-Emery, qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG en Ligue des Champions. « Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l’entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d’envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu’on a la qualité, qu’on est très professionnels, on peut jouer au Paris Saint-Germain.«