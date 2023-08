Après une dizaine de jours au Japon, le PSG est actuellement en Corée du Sud. Et une séance d’entraînement ouverte au public aura lieu ce mercredi à 12h.

Le PSG n’a pas encore terminé sa tournée estivale en Asie. Après son Japan Tour 2023 conclu par 1 nul et 2 défaites, le club parisien doit encore disputer une rencontre amicale ce jeudi (10h en France) face au Jeonbuk Motors à Busan. Arrivé ce matin en Corée du Sud, la recrue nationale, Kang-In Lee, a eu le droit à un bel accueil. L’ancien de Majorque sera scruté de près lors de la séance d’entraînement ouverte au public ce mercredi. Souffrant d’une gêne au genou, Kang-In Lee n’a plus disputé la moindre minute depuis le match face au Havre (2-0) et retrouve petit à petit l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Une séance à retrouver en live ici à 12h, heure française.