Après les conférences de presses de Thomas Tuchel et Moise Kean, les joueurs du PSG vont s’entraîner une dernière fois cet après-midi à la veille de la réception de l’Istanbul BB dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le PSG a son destin entre ses pieds et terminera premier du groupe s’il l’emporte face aux Turcs. Avec cet entraînement, dont on pourra suivre ici les 15 premières minutes en Live, le coach parisien pourra faire l’état des lieux de son groupe et les joueurs aptes pour le match de demain.