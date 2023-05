Live – les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Troyes dans le cadre de la 34e journée. Deux jours avant cette rencontre, les Parisiens s’entraînent ce matin.

Après sa défaite contre Lorient le week-end dernier (1-3), le PSG doit absolument s’imposer sur la pelouse des Troyens dimanche soir afin de poursuivre sa course vers le titre de champion de France. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Presnel Kimpembe, Neymar, Nordi Mukiele et Nuno Mendes, forfaits jusqu’à la fin de la saison, mais également Achraf Hakimi suspendu et Lionel Messi, sanctionné pour s’être rendu en Arabie saoudite sans l’autorisation du club.

Renato Sanches de retour ?

Ce vendredi matin, le PSG va s’entraîner. Une séance dont les 15 premières minutes seront ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur l’état du groupe parisien. Blessé depuis le match contre Nice, on a aperçu sur des photos postées par le club ces derniers jours la présence de Renato Sanches. Le milieu portugais foulera-t-il la pelouse du Camp des Loges avec ses coéquipiers ? Réponse ici à partir de 11 heures.