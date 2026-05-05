Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Ce mardi soir, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois avant d’affronter le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions.

J-1 avant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Après un spectacle total offert lors de la confrontation aller (5-4), le club parisien voudra confirmer son avantage à l’Allianz Arena afin de disputer une deuxième finale de C1 consécutive. À la veille de ce match, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois depuis la pelouse de Munich. Les quinze premières minutes de la séance sont à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 18h30. Pour rappel, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Quentin Ndjantou sont forfaits pour ce match mais soutiendront leurs coéquipiers demain au stade.