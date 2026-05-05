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Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum5 mai 2026

Ce mardi soir, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois avant d’affronter le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions.

J-1 avant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Après un spectacle total offert lors de la confrontation aller (5-4), le club parisien voudra confirmer son avantage à l’Allianz Arena afin de disputer une deuxième finale de C1 consécutive. À la veille de ce match, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois depuis la pelouse de Munich. Les quinze premières minutes de la séance sont à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 18h30. Pour rappel, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Quentin Ndjantou sont forfaits pour ce match mais soutiendront leurs coéquipiers demain au stade.

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