Bayern / PSG – Les supporters parisiens en nombre à l’Allianz Arena

Pour tenter de valider son ticket pour la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich ce mercredi, le PSG pourra compter sur le soutien de ses supporters à l’Allianz Arena.

Le PSG est à une marche de disputer une deuxième finale de la Ligue des champions consécutive. Après sa victoire légendaire face au Bayern Munich (5-4) au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique devra confirmer cet avantage à l’Allianz Arena ce mercredi soir (21h sur Canal+). Pour cela, les Rouge & Bleu pourront compter sur le soutien de leurs supporters.

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3 700 supporters du PSG à l’Allianz Arena

Comme à chaque déplacement en Ligue des champions, les fans parisiens vont mettre l’ambiance dans l’enceinte adverse. Selon les informations du Parisien, le tenant du titre sera soutenu par 3 700 supporters dans le parcage visiteur. « Plusieurs bus du CUP quitteront Paris dans la soirée et atteindront Munich mercredi au petit matin, prêts à envahir Marienplatz, les abords de la cathédrale et les bars. » Ils espèrent vivre une nouvelle soirée de rêve dans ce stade où le PSG a soulevé la première Ligue des champions de son histoire.