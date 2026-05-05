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Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Zaïre-Emery

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum5 mai 2026

À la veille de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery se présentent en conférence de presse.

J-1 avant la demi-finale retour de la Ligue des champions tant attendue entre le PSG et le Bayern Munich. Après une manche aller d’exception (5-4), les Parisiens voudront valider leur qualification à l’Allianz Arena. Et à la veille de ce match, Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery se présenteront en conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici à partir de 17h10.

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