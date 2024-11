Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le Toulouse FC ce vendredi (21h sur DAZN). A la veille de la rencontre, Luis Enrique tient son traditionnel point presse depuis le centre d’entraînement parisien.

La trêve internationale passée, le PSG retrouve son train-train quotidien. Entre l’entraînement, la préparation de la 12e journée de Ligue 1 face au TFC et la conférence de presse d’avant-match, ce jeudi 21 novembre est dictée également par l’inauguration officielle du Campus PSG. Cependant, à partir de 13h, c’est la conférence de presse d’avant-match qui retiendra l’attention des suiveurs et observateurs du Paris Saint-Germain. Entre le championnat de France et la Ligue des Champions, les prochaines semaines du club de la capitale seront animées, et le technicien espagnol devra lui aussi répondre présent, après avoir répondu aux questions des journalistes. Un point presse à suivre en direct sur tous les médias du PSG par le biais du lien ci-dessous.