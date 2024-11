Pour le compte de l’ouverture de la J12 de Ligue 1, le PSG reçoit le Toulouse FC ce vendredi (21h sur DAZN). C’est dans ce contexte que Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre.

Le retour de sélection (PSG TV)

« On a besoin de changer la mentalité rapidement, quand on revient d’objectifs avec la sélection. On veut continuer avec les bons résultats en championnat ».

Le Campus PSG (PSG TV)

« C’est une merveille. Les installations, les conditions, le style… Tout est fait pour que le joueur soit à l’aise ».

Une nouvelle fois au sujet du Campus PSG

« Premièrement, cela représente tout ce qu’un club peut vouloir. Tout est parfait pour que l’équipe puisse s’améliorer. Et préparer la saison de façon optimale ».

Le retour de Gonçalo Ramos

« Il est dans la période finale de son rétablissement. Quand sera-t-il disponible ? Je ne sais pas, je le verrai à l’entraînement. Il est très bien déjà. Il n’y a plus qu’à affiner pour qu’il puisse participer (aux matchs). Pareil pour Kimpembe et Hernandez ».

Un turnover après la trêve ?

« Cette journée après la trêve est toujours spéciale. Il ne faut pas que prendre en compte le match contre Toulouse, mais aussi la charge de minutes en sélection nationale ».

La blessure de Nuno Mendes

« Non ce n’est pas grave. S’il sera prêt pour le Bayern ? Je ne le sais pas ».

Le temps de jeu de Milan Skriniar

« C’est un processus normal dans une équipe. Quand vous jouez, vous êtes content, quand vous jouez moins, vous êtes moins content, quand vous ne jouez pas du tout, vous n’êtes pas du tout content. Si je vois des choses à l’entraînement, la situation peut changer ».

Les styles de jeu différent en sélection nationale

« J’ai été sélectionneur. Je sais le temps qu’un sélectionneur a pour transmettre une idée. C’est très difficile. Il faut être très bon pour transmettre une idée en équipe nationale. La seule préoccupation comme entraîneur, c’est que les joueurs sont très fatigués, qu’ils ont voyagé, qu’ils ont joué avec une charge de minutes assez importante. Le premier message que je donne à mon équipe, c’est de se reconnecter au club. S’ils se frottent à d’autres méthodes d’entraîneur, c’est la vie d’un footballeur. Il faut s’adapter aux coachs ».

Ce que Luis Enrique fait travailler à ses joueurs

« Mon obsession est d’attaquer. Avoir la balle, c’est ma philosophie depuis toujours. Mais le mérite est de réussir que des joueurs de très bonne qualité sachent défendre. Le faire en tant qu’équipe et pas seulement individuel, c’est prioritaire. Il faut tout travailler, tout améliorer en permanence ».

La polyvalence de Kang-In Lee

« Dans cet effectif, depuis le début de la saison, ce que j’aime le plus c’est la versatilité. Plusieurs joueurs peuvent évoluer à beaucoup de postes. C’est difficile pour l’adversaire de savoir où vont évoluer les joueurs. (…) J’espère qu’on aura deux très bon joueurs par poste. La concurrence suivra, le club en bénéficiera ».

La blessure d’Ousmane Dembélé

« Ce n’était pas très grave. Un petit problème aux ischios, je crois. C’est normal que tout au long de la saison, avec ce calendrier serré, qu’il y ait ce genre de situations ».

Le rachat du Paris FC

« Cela me paraît fascinant. Si c’est à Paris et que nous avons un voyage en moins et que c’est près de nous, c’est parfait. Je suis enchanté ».

Le style de jeu de Gonçalo Ramos

« Ramos est un peu le profil de Kolo Muani, un finisseur. Des joueurs qui vont donner de la continuité, mais leur préférence c’est d’évoluer dans la surface. Ils ont un bon niveau défensif. C’est pour cela qu’on l’a signé ».

Les coachs étrangers en Ligue 1

« Je n’ai pas vraiment d’avis sur ça. Le marché est libre, tout le monde a le choix pour les coachs. Il y a de très bons entraîneurs français, tout comme des Espagnols, Italiens, Anglais et Allemands ».

L’adaptation difficile de Désiré Doué

« Doué, il ne faut penser qu’à une chose: il a 19 ans. Il a déjà joué à Rennes de façon spectaculaire. Il nous aide depuis le début à beaucoup de postes. Il est possible que son poste idéal ce soit au milieu, pas en attaque. J’essaie de réveiller chez Doué sa polyvalence. C’est très positif pour un jeune joueur d’avoir cette capacité technique et physique, mais aussi d’avoir un savoir tactique pour jouer à différents postes. C’est un processus, c’est un chemin. Il a 19 ans, il joue beaucoup de minutes. C’est un joueur très intéressant, de présent, mais aussi de futur ».

🗣️ Luis Enrique : "Achraf Hakimi ? Il a une place de plus en plus importante dans le vestiaire. Il l’est aussi avec sa sélection. C’est très positif. Je veux voir des leaders pas seulement sur le terrain mais aussi en-dehors !" 🇲🇦🔴🔵 pic.twitter.com/eB0WfQBAxy — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 21, 2024 X : @CanalSupporters

A propos d’Achraf Hakimi

« Je ne sais pas si c’est le premier, le deuxième, le troisième ou le millième (dans la hiérarchie à son poste). Cela ne m’intéresse pas beaucoup. Mon idée correspond complètement à ses caractéristiques. Il est vrai qu’il gagne en envergure dans le vestiaire. (…) Il y a toujours un risque (de trop jouer). On essaie de donner du repos. Mais Hakimi a une capacité physique spectaculaire ».

La rencontre face au TFC

« Chaque fois qu’on affronte un adversaire, ils sont dans leur meilleur enchaînement. Je connais Toulouse parce qu’on a affronté le TFC de Martinez Novell. Quand ils ont la balle, c’est difficile de leur enlever. Ils nous ont battu au Parc des Princes dans un match spécial. Je m’attends à un match difficile. Nous allons essayer d’être à un bon niveau ».