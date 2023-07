[LIVE] PSG / HAC : Le premier amical de la saison

Ce vendredi 21 juillet 2023 a un goût de rentrée pour le PSG qui dispute son premier match amical de la saison face au Havre. Sur la pelouse de son nouveau centre d’entraînement de Poissy (78), le Paris Saint-Germain se présente face aux havrais qui sont donc le premier adversaire d’une nouvelle ère en Rouge & Bleu.

Pour sa première sur le banc du PSG, Luis Enrique fera donc face à Lucas Elsner. C’est face à des Havrais fraîchement promus en Ligue 1 Uber Eats qu’une nouvelle ère débute sous les cieux parisiens, et un nouveau schéma tactique se met en place. En effet, le technicien espagnol a aligné un onze de départ dans son schéma préférentiel : le 4-3-3. Si les spéculations se multipliaient ces dernières semaines autour du système dans lequel le PSG de Luis Enrique allait évoluer, les premiers éléments de réponses sont là. Sur la pelouse, les recrues Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang In-Lee et Marco Asensio débutent en tant que titulaires. Kylian Mbappé est également titulaire sur le front de l’attaque, accompagné d’Hugo Ekitike. En défense, Danilo Pereira formera la charnière centrale avec Marquinhos. Achraf Hakimi tiendra son couloir droit, et Gianluigi Donnarumma ses buts, malgré les récents évènements.

La feuille de match PSG / HAC

PSG / Le Havre – Match amical – Campus PSG, Poissy (78) – Coup d’envoie 17h – Diffuseurs : BeIN Sports, PSG TV Premium