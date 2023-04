Le PSG se déplace sur le terrain de Nice ce samedi (21h00) en marge de la 30e journée de Ligue 1. Suivez, ci-dessous, les 15 premières minutes de l’entraînement d’avant-match ce vendredi à partir de 11h00.

Le PSG va vite devoir réagir afin de remonter la pente. Les Rouge et Bleu restent, en effet, sur deux revers consécutifs, les deux au Parc des Princes. Le premier face à Rennes (0-1), le second face à l’OL (0-2). Désormais, il faudra aborder du mieux possible un périlleux déplacement du côté de la Côte d’Azur devant l’OGC Nice. Un résultat autre qu’une victoire pourrait définitivement plomber la troupe de Christophe Galtier, qui voit revenir le RC Lens et l’Olympique de Marseille à seulement six petits points derrière.

L’entraînement du PSG en direct

Et à un peu plus de 24 heures de cette échéance hexagonale comptant pour la 30e journée de Ligue 1, suivez, dès 11h00, les 15 premières minutes de la séance du jour via le lien ci-dessous. L’occasion d’obtenir quelques indications sur le groupe à la disposition de Christophe Galtier.