Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 7 avril 2023. Les raisons de la réponse de Mbappé après la sortie de la vidéo du réabonnement au Parc des Princes pour la saison 2023-2024, le passage éphémère de Didier Digard au PSG, le retour de Christophe Galtier à Nice…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient évidemment sur le couac autour de la communication du PSG sur l’ouverture des réabonnements au Parc des Princes pour la saison 2023-2024. Le club de la capitale a envoyé une vidéo à ses abonnés avec le seul joueur parisien qui s’exprime, Kylian Mbappé. Mais quelques heures après la divulgation du clip sur les réseaux sociaux du club, l’attaquant (24 ans) est sortie du silence et expliqué qu’il n’avait pas été prévenu de cette vidéo et qu’il n’était pas en accord avec elle. Le quotidien francilien donne les raisons, deux selon lui, de cette sortie du meilleur buteur de l’histoire du club.

La première, « il rappelle son combat de toujours dans la coulisse pour une meilleure maîtrise de son image » avec l’équipe de France et les Rouge & Bleu. Mbappé « en a assez de passer pour le joueur qui se sentirait au-dessus d’un projet, plus important que le club, décidant de tout. » Selon Le Parisien, en privé, il « se lasse d’un PSG pas assez collectif, pas assez organisé en équipe, avec des individualités qui prennent des libertés avec les exigences de la vie en troupe. Il ne veut pas apparaître comme l’incarnation de cet ego surpuissant. » Le Parisien explique que cette campagne de promotion va à l’encontre des directives de Luis Campos. Ce dernier « sort de plusieurs réunions avec les pontes du club en leur présentant un recrutement à prendre ou à laisser : des éléments connus pour leur sens du collectif, pas forcément des stars qui vendent des maillots. » Proche du conseiller sportif des Rouge & Bleu, Mbappé est au diapason de cette volonté assure Le Parisien.

🚨🚨 | Kylian Mbappé réagit à la campagne de réabonnement du PSG de la saison 23/24 : “À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. […] Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain.”… pic.twitter.com/E0utTtceIu — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 6, 2023

Du côté du PSG, ce couac traduit des dysfonctionnements internes, latents depuis quelques mois et qui apparaissent cette fois au grand jour. « Beaucoup ne peuvent s’empêcher de penser qu’une telle bévue ne serait jamais arrivée quand Jean-Claude Blanc, ancien directeur général du club, et Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication, étaient aux manettes« , dévoile le quotidien francilien. Présent à Paris, Nasser al-Khelaïfi « a rapidement convoqué tous ses lieutenants pour leur demander des comptes. » Le président du PSG a personnellement pris soin de s’expliquer avec le clan Mbappé, conscient de la haute sensibilité du sujet conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque aussi ce couac et se demande « comment interpréter le courroux du Bondynois ? » Avec sa prolongation de contrat en mai dernier, le numéro 7 du PSG « a forcément eu écho que son influence au sein du club faisait jaser chez ses partenaires, y compris chez les plus prestigieux ou les plus proches. » Certains confiaient en privé n’avoir jamais vu un club accorder autant de pouvoir à un joueur, avance le quotidien sportif. Mais dans son esprit, « il s’agissait alors de s’assurer qu’il n’allait pas subir les événements une fois sa prolongation signée, plus que de vouloir tout contrôler. » Cette vidéo renforce l’idée d’un Kylian Saint-Germain assure l’Equipe, et cette dernière, selon Mbappé, l’a exposé auprès du groupe. À l’origine, plusieurs autres joueurs devaient ainsi s’exprimer sur la vidéo. Mais « pour diverses raisons (notamment l’intérêt des réponses), seule la partie du n° 7 a été conservée. » Vu qu’il incarne le projet, « cela ne semblait pas problématique aux yeux des auteurs du montage et il n’y avait « pas malice », assure-t-on côté PSG. » L’Equipe confirme que l’enregistrement final de ce clip n’avait été validé ni par la direction ni par le secteur communication.

🚨 | Nasser Al-Khelaïfi est mécontent de ce qu’il s’est passé aujourd’hui avec la publication de la vidéo Le président parisien a tenu à appeler Kylian Mbappé dans la journée 📞 📲 @RMCsport pic.twitter.com/EZ7ff25dHd — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 6, 2023

Le quotidien sportif explique que Mbappé a eu le sentiment de se faire instrumentaliser et « c’est peut-être ce qui l’a conduit à exposer le problème sur la place publique. » L’Equipe évoque enfin une troisième ligne de lecture sur cet imbroglio, l’avenir de l’attaquant. « En regrettant l’utilisation de ses propos pour la campagne d’abonnement 2023-2024, prépare-t-il un départ ? » Sans surprise, les médias espagnols se sont jetés sur cette hypothèse hier. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, avec une option pour une troisième année, que seul Mbappé peut lever, le PSG pourrait-il songer à vendre son meilleur buteur afin de ne pas le perdre libre dans un an ? « Ce n’est absolument pas la tendance. Que ce soit du côté du club, où on n’imagine pas une seconde se séparer de celui qui est considéré comme le coeur du projet. Ou du côté de Mbappé, où on n’a pas oublié comment les décideurs avaient résolument fermé la porte à l’été 2021 dans des conditions analogues.«

Dans le Parisien, il est aussi question des retrouvailles de Didier Digard, le coach de Nice, avec le PSG. L’ancien milieu de terrain a joué pendant un an chez les Rouge & Bleu, lors de la saison 2007-2008. Pour son ancien coéquipier, Jérôme Alonzo, il est arrivé lors de la pire saison de l’histoire du PSG, lorsqu’il a du se battre pour sa survie en Ligue 1 juste à la dernière seconde. « Il n’avait aucune chance de s’épanouir« , estime l’ancien portier. À l’époque, il a 21 ans et il est un milieu de terrain prometteur qui évolue au Havre et en équipe de France Espoirs. Le PSG l’engage alors contre une indemnité de transfert de 2,5 millions d’euros, rappelle le quotidien francilien. Titulaire dès le début de la saison, il participe à 19 des 23 premiers matches des Rouge & Bleu, dont 17 titularisations. Malheureusement, il se blesse à la cuisse droite lors du premier match de la phase retour, sa dernière rencontre avec le PSG. Il a plusieurs fois rechuté et son entraîneur, Paul Le Guen, « lui préfère ensuite Clément Chantôme ou Granddi Ngoyi à son poste. » Il quittera donc Paris un an seulement après son arrivée pour rejoindre Middlesbrough contre 5 millions d’euros « après avoir été mis à pied quelques jours pour avoir qualifié ses dirigeants d’incompétents dans la presse. Il reprochait au club de ne pas faire aboutir les négociations« , conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi le retour de Christophe Galtier à Nice, lui qui avait quitté les Aiglons pour le PSG l’été dernier. Selon le quotidien sportif, le seul héritage laissé par le coach des Rouge & Bleu sur la Côte d’Azur est la cinquième place de la saison dernière synonyme de qualification en Coupe d’Europe, où les Niçois affronteront Bale en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Son jeu était jugé trop frileux et les joueurs ne l’ont pas non plus regretté. « Ils les retrouvent demain, en plein ramadan, ce qui est plutôt savoureux car cette période avait aiguisé les crispations entre le groupe et Galtier, il y a un an« , rappelle l’Equipe. Didier Digard ne veut pas se servir de ça comme levier de motivation. Entraîneur de la réserve quand le coach du PSG était au club, il n’avait pas de relation avec lui. « Digard est un proche de Julien Fournier, l’ancien directeur du football de Nice, maintenant fâché avec Galtier., lui qui l’avait fait venir à Nice en 2021. »