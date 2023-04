La rencontre entre Troyes et le PSG programmée

Le PSG a neuf matches pour conserver son titre de champion de France. Après les matches contre Nice et Lens, le club de la capitale affrontera des adversaires plus « abordable ». La rencontre sur la pelouse de Troyes, dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1 a été programmée.

Le PSG est lancé dans une course au titre en compagnie de Lens et Marseille. Après deux défaites de suite en Ligue 1, le club de la capitale ne compte plus que six points en tête du championnat. Il est devant deux matches ultra important, à Nice demain soir et contre Lens la semaine prochaine. Il lui restera ensuite sept rencontres plus « abordable. » Dans ces sept rencontres, les Parisiens se déplaceront à Troyes dans le cadre de la 34e journée du championnat. Une rencontre qui a été programmée. Cette dernière se jouera en clôture de la journée, le dimanche soir (20h45). Un match qui sera diffusé sur Prime Video. Lors de cette journée, il y aura également le choc entre Lens et Marseille.

Le programme de la 34e journée de Ligue 1

Samedi 6 mai 2023 à 17h00 sur Prime Video OGC Nice – Stade Rennais FC



Samedi 6 mai 2023 à 19h00 sur Prime Video Stade de Reims – LOSC Lille



Samedi 6 mai 2023 à 21h00 sur Canal+ 360 et sur Canal+ Foot RC Lens – Olympique de Marseille

Dimanche 7 mai 2023 à 13h00 sur Prime Video Angers SCO – AS Monaco



Dimanche 7 mai 2023 à 15h00 sur Prime Video AC Ajaccio – Toulouse FC AJ Auxerre – Clermont Foot 63 FC Lorient – Stade Brestois 29 FC Nantes – RC Strasbourg Alsace



Dimanche 7 mai 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot Olympique Lyonnais – Montpellier Hérault SC