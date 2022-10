C’est la reprise de la Ligue des Champions pour les féminines du PSG ce soir. Les filles de Gérard Prêcheur affrontent les Blues de Chelsea dans cette première journée au Stade Jean-Bouin (21h00).

Finalistes en 2015 et 2017, et demi-finalistes la saison dernière, les Parisiennes se sont qualifiées pour la phase de groupes en validant leur billet lors des barrages face au BK Häcken (2-1, 2-0) grâce à des buts de Martens et Diani au retour. Les Parisiennes ont aussi plutôt réussi leur début de saison. En effet, après 5 journées de championnat, les Rouge & Bleu occupent la 2e place de la D1 Arkema à 2 points de Lyon avec 13 points (4 victoires, 1 nul) et ont parfaitement préparé ce rendez-vous européen en dominant ce samedi Dijon (3-1).

Martens, absente de dernière minute

C’était une grande première pour cette rencontre, puisque Kheira Hamraoui, agressée en novembre 2021, est convoquée dans le groupe pour la première fois depuis le 16 avril dernier, mais cette dernière ne figure pas dans le titulaire… ni Lieke Martens ! La Néerlandaise est souffrante, et est donc absente ce jeudi soir pour cette affiche. Elle est remplacée par Fazer à son poste. Hormis ce contre-temps, le onze de Gérard Prêcheur est habituel.

XI PSG : Lawrence – Ilestedt, De Almeida, Karchaoui, Bouhaddi – Geyoro, Jean-François, Groenen – Diani, Bachmann, Martens

XI Chelsea : Périsset – Bright, Buchanan, Eriksson – Berger, Fleming, Cuthbert – Kirby, Harder, Reiten – Kerr

Cette rencontre est à suivre et à commenter tous ensemble. Bon match et allez Paris !