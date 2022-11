Ce mercredi 2 novembre (16h), les U19 du PSG rencontrent la Juventus Turin, avec en jeu, la première place du groupe H de Youth League. Même adversaire et même enjeu que leurs aînés. Avec deux points d’avance sur leur adversaire du jour, les joueurs de Zoumana Camara auront à cœur de préserver leur première place, afin de se hisser en huitième de finale.

C’est au Juventus Training Ground de Turin que les U19 du PSG iront chercher leur place en huitième de finale de Youth League, ce mercredi (16h). Les titis parisiens comptent 12 points et pointent à la première place du groupe H. Les Turinois sont eux deuxième avec 10 points. Ces derniers auront à cœur de prendre leur revanche et passer devant leur adversaire du jour. En effet, le 6 septembre dernier, les jeunes du PSG l’ont emporté (5-3) face aux Bianconeri lors du match aller. Deux mois plus tard, les joueurs de Zoumana Camara ont réalisé un parcours européen quasi parfait avec quatre victoires et une défaite en cinq matchs de Youth League. Une performance qui peut permettre aux titis parisiens d’accéder directement aux huitièmes de finale de la compétition européenne. En effet, chez les jeunes, la deuxième place en phase de poules envoie l’équipe en barrage, avant de faire partie des seize meilleures équipes du Vieux Continent. A noter que, depuis la création de la Youth League en 2013, les Rouge & Bleu ne se sont jamais inclinés face à un club italien. Un fait de bon augure pour l’évènement du jour.

Pour la rencontre d’aujourd’hui, les titis parisiens devront faire sans El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery, tous deux convoqués par Christophe Galtier avec le groupe professionnel. On peut noter la titularisation d’Ethan Mbappé. Les habitués Ayman Kari, Ismaël Gharbi, et Ilyes Housni sont également titulaires.

La feuille de match

6e journée des phases de poule de Youth League – Juventus Training Ground – Diffuseur : PSG TV Premium – Arbitre : Joey Kooij – Assistants : Rogier Honig et Roy De Nas – Quatrième arbitre : Lorenzo Maggioni

XI des U19 de la Juve : Daffara – Turco, Huijsen, Dellavalle, Rouhi – Hasa, Ripani, Doratiotto, Mbangula – Turco, Yildiz. Remplaçants : Vinarcik, Valdesi, Domanico, Anghelè, Ledonne, Maressa et Mancini.

: Daffara – Turco, Huijsen, Dellavalle, Rouhi – Hasa, Ripani, Doratiotto, Mbangula – Turco, Yildiz.

XI des U19 du PSG : Mouquet – Lamy, El Hannach (c), Fernandez-Veliz – Zague, Kari, Mbappé, Muntu Wa Mungu – Mukelenge, Gharbi – Housni. Remplaçants : Nkounkou, Doucouré, Cordier, Lopes, Michut, Tchicamboud et Etonde.

: Mouquet – Lamy, El Hannach (c), Fernandez-Veliz – Zague, Kari, Mbappé, Muntu Wa Mungu – Mukelenge, Gharbi – Housni.

Fil du match

0′ Bienvenue dans ce live pour le dernier match des phases de poules de Youth League 2022/2023 du PSG qui se déplace à Turin ! Bon match à vous tous les CSiens !

1′ Le coup d’envoi est donné par les Turinois !

2′ Première frappe, cadrée, de la part d’ Ilyes Housni . Le ballon atterrit dans les pieds du numéro 9 parisien dans la surface de la Juve . Le portier turinois se couche bien

. Le ballon atterrit dans les pieds du numéro 9 parisien dans la surface de la . Le portier turinois se couche bien 4′ Le coup franc obtenu par Gharbi côté gauche est bien tiré, mais ne trouve que la défense turinoise qui dégage de la tête. Sur le plan physique, les Bianconeri risque d’avoir souvent l’avantage dans les airs

côté gauche est bien tiré, mais ne trouve que la défense turinoise qui dégage de la tête. Sur le plan physique, les Bianconeri risque d’avoir souvent l’avantage dans les airs 6′ BUUUUUUUUT ! Ismaël Gharbi fait trembler les filets ! Le titi parisien bénéficie d’une situation dangereuse de laquelle la défense de la Juve a du mal à se défaire ! 0-1 pour le PSG . Le numéro 10 parisien inscrit son cinquième but en Youth League cette saison, en autant de match

fait trembler les filets ! Le titi parisien bénéficie d’une situation dangereuse de laquelle la défense de la a du mal à se défaire ! 0-1 pour le . Le numéro 10 parisien inscrit son cinquième but en cette saison, en autant de match 11′ La Juventus peine à mettre son jeu en place et semble constamment en difficulté sur les phases de possession des parisiens

peine à mettre son jeu en place et semble constamment en difficulté sur les phases de possession des parisiens 14′ L’intensité est mise côté turinois, mais pas la maîtrise. Le ballon est perdu, le contre est mené par les Parisiens et se termine par une frappe d’ Ayman Kari , au dessus de la cage

, au dessus de la cage 18′ Le ballon circule très bien du côté du PSG . Mukelenge tente sa chance en dehors de la surface, ça passe bien au-dessus !

. tente sa chance en dehors de la surface, ça passe bien au-dessus ! 19′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAALLLL !!! Ilyes Housni remonte la moitié de terrain, se défait de deux adversaires directs, et enveloppe parfaitement petit filet opposé, en provenance du côté gauche de la surface, le gardien de la Juve ne peut rien ! Quel but d’Ilyes Housni ! Le numéro 9 parisien inscrit là son 7e but en 6 matchs de Youth League cette saison