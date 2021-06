Liverpool tentera Mbappé s’il n’a pas prolongé au PSG en janvier 2022 (The Athletic)

En fonction de la situation contractuelle de Kylian Mbappé au PSG début 2022, Liverpool pourrait passer à l’offensive, selon The Athletic. En clair, si l’attaquant français n’a toujours pas signé de nouveau contrat d’ici janvier, alors les Reds entreront en concurrence avec le Real Madrid, Chelsea et d’autres pour profiter de l’opportunité six mois avant la fin du contrat. Quitte à proposer à Kylian Mbappé un salaire hors normes pour le club de la Mersey.