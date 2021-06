Vers une Ligue 1 sur Canal Plus et beIN Sports contre 600M€ environ plus bonus

La situation est assez originale et unique, on ne sait pas ce 10 juin où sera visible l’essentiel de la Ligue 1 lors des trois prochaines saisons. Depuis des semaines l’idée privilégiée, c’est deux affiches sur Canal Plus le samedi après-midi et le dimanche soir, et le reste sur une chaîne éditée par beIN Sports, financée par le média qatarien et le diffuseur historique. Selon les informations de L’Equipe, grâce aux efforts de beIN Sports, le tandem propose désormais une somme plus acceptable pour la LFP. Concrètement, “sur les trois prochaines saisons, autour de 600M€ de fixe et des bonus qui iraient crescendo au fil des trois années de contrat.” L’accord pourrait être annoncé dès vendredi. En effet, il y a urgence pour les clubs qui ne peuvent toujours pas définir leur budget…