Le PSG possède l’une des meilleures attaques du monde avec sa MNM, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a été questionné sur les efforts défensifs des trois offensifs, souvent critiqué ces derniers mois. « Ils ont tous les trois un vécu du très haut niveau. Ils ont cette capacité de prendre des décisions pendant un match. Mais évidemment que ça leur demande un investissement. Ney est celui qui a le meilleur profil pour avoir ce repli défensif. Cette volonté aussi. Kylian est un point de fixation important. Léo, il a un registre différent. Il est toujours très bien placé pour recevoir le ballon. Ney est celui qui donne le meilleur équilibre. » Pour Téléfoot, Bixente Lizarazu a été questionné sur cette réflexion.

« Il fait un petit peu plus que les deux autres. Messi je pense que l’on ne va pas lui demander, il est plus âgé. Neymar a la capacité athlétique pour le faire. Il a une position un peu plus basse, il peut venir aider ses partenaires sur le plan défensif. Mais le vrai sujet sur le PSG c’est quand il joue contre des grosses équipes au niveau européen, est-ce qu’avec les trois offensifs, qui ne défendent pas ou parfois, ils font semblant de défendre. C’est difficile. Donc savoir s’il faut que tu joues à trois, si tu te maintiens avec ça. En Ligue 1 ça va, en Ligue des Champions je ne suis pas sûr. Ou si à un moment donné il faut faire le choix de ne jouer qu’avec deux stars.«

« On aurait toujours voulu voir au Paris Saint-Germain«

Bixente Lizarazu s’est ensuite penché sur le très bon début de saison avec le PSG de Neymar, impliqué sur 18 buts (11 réalisations, 7 passes décisives). Il aime quand le Brésilien (30 ans) joue simple.

« Comment expliquer le bon début de saison de Neymar avec le PSG ? La Coupe du Monde, ça c’est certain. Il y a une préparation et tous les joueurs sont focus là-dessus. Neymar, il y a aussi de l’orgueil, il s’est quand même fait beaucoup attaquer mais également critiquer à juste titre pour son inconstance. Ce Neymar-là, il fait plaisir à voir. C’est celui que l’on aurait toujours voulu voir au Paris Saint-Germain. On l’aime pour ça, quand il joue juste et qu’il ne s’égare pas dans ses comportements ou son chambrage permanent.«