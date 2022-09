Hier lors de la victoire du PSG contre Brest (1-0), Neymar a prolongé son début de saison canon en marquant son huitième but de la saison en Ligue 1, ce qui lui permet d’être seul meilleur buteur du championnat. Dans les chiffres, il a marqué 10 buts et délivré 7 passes décisives en 9 matches. Thierry Henry aime le Neymar de ce début de saison.

« Son match contre la Juventus était pour moi extraordinaire«

« Sur Neymar, on peut parler de sa louche contre la Juventus, du contrôle pied droit, frappe pied gauche contre Brest. On peut parler de tout ça mais quand il ne court pas ou ne courrait pas, on le dit. Là il faut le dire, il court, il répète les courses pour partir en profondeur. Il ne rechigne pas au travail, il tacle, il reste toujours collé à son équipe. Il fait les efforts, salue le champion du Monde 98 pour Prime Video Multiplier les sprints, ce n’est pas évident. Il est aussi bien physiquement, il s’est préparé. […]Ce que j’aime bien à l’heure actuelle, c’est sa façon d’être. C’est un leader et il est en train de le montrer pas seulement avec le ballon mais aussi sans le ballon. Son match contre la Juventus était pour moi extraordinaire et exemplaire au niveau de l’abnégation et de l’envie. Après, on connaît la qualité qu’il a mais moi ça le parle ça, c’est contagieux.«