Galtier : « Neymar, Messi et Mbappé sont avant tout des créateurs et des finisseurs »

Ce mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affrontera le Maccabi Haïfa à l’extérieur – au Sammy Ofer Stadium – à l’occasion de la 2e journée de Ligue des champions. Victorieux de la Juventus (2-1) la semaine passée, le club de la capitale voudra revenir de son déplacement en Israël avec les trois points avant une double confrontation face au SL Benfica (5 et 11 octobre) au retour de la trêve internationale. Pour cette rencontre face au Maccabi Haïfa, Christophe Galtier pourra compter sur son trio offensif : Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Galtier s’exprime sur son trio offensif

Performante depuis le début de saison, la « MNM » devra maintenir son niveau sur le plan offensif. Dans des propos accordés à RMC Sport, Christophe Galtier s’est exprimé sur l’association de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé en attaque. Il a également évoqué l’importance de l’équilibre d’équipe. « On peut toujours améliorer. Dans les relâchements, il faut insister sur les principes de jeu, sur les efforts que doivent faire les uns et les autres sur le plan de la récupération. Il y a beaucoup d’échanges entre mon staff, moi et les trois de devant parce que je les associe. On peut toujours s’améliorer sur la manière dont on doit se positionner dans la récupération du ballon pour éviter d’être en déséquilibre. Et après, j’ai beaucoup insisté pour savoir comment les associer et de leur laisser le plus de liberté possible pour qu’ils puissent exprimer leur talent, parce que ce sont avant tout des créateurs, des animateurs et des finisseurs. C’est une réflexion que j’ai eu très rapidement quand j’ai été nommé entraîneur. »

En ce début d’exercice 2022-2023, un des trois attaquants sort du du lot : Neymar Jr. Le numéro 10 se montre impliquer défensivement et a retrouvé son adresse devant les buts (10 buts et 7 passes décisives en 9 matches). En conférence de presse ce mardi, le coach parisien a loué l’état d’esprit du Brésilien : « Rapidement, on a voulu le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il soit dans les meilleures dispositions possibles. C’est un artiste et quand il est bien, il renvoie ça. C’est un joueur qui travaille énormément pour l’équipe offensivement mais aussi dans l’envie de récupérer le ballon. »