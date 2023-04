Lizarazu : « C’était le match à ne pas rater pour le PSG »

Le PSG a validé un précieux succès devant son public ce samedi soir en venant à bout de Lens (3-1). Un succès qui marque, pour beaucoup, la fin du suspense en Ligue 1.

Le PSG a su se remettre à flot lors des deux journées précédentes. Après deux revers de rang et ce, au Parc des Princes, les Rouge et Bleu se sont imposés à Nice (0-2), puis contre le RC Lens ce samedi en marge de la 31e journée de Ligue 1 (3-1). Désormais, le club de la capitale compte donc neuf points d’avance sur les Sangs et Ors à sept journées de la fin. De quoi entériner définitivement le onzième titre de champion de France de l’Histoire parisienne ? Pour Franck Haise, le coach lensois, c’est aujourd’hui une certitude.

Le PSG fonce vers le titre

« Le titre définitivement perdu ? Je ne serais pas très lucide si je vous disais le contraire, a asséné Franck Haise en conférence de presse d’après-match. Le titre est joué. J’aurais aimé qu’on se rapproche ce soir. Mais oui, évidemment, le titre sera pour le PSG. Il n’y a pas trop de doutes à ce niveau. » Une tendance que l’on retrouve en ce lendemain de victoire rouge et bleu et notamment sur le plateau de Téléfoot. En effet, Bixente Lizarazu, consultant pour l’émission dominicale, a également fait le même constat : « Oui, le PSG sera champion de France. C’était le match à ne pas rater. Je pense que les choses sont claires aujourd’hui. Une victoire comme ça, ça marque les esprits. »