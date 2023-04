Bien aidé après le carton rouge reçu par Salis Abdul Samed, le PSG a validé une précieuse victoire face au RC Lens (3-1, 31e journée de Ligue 1). Le milieu de terrain s’est d’ailleurs excusé pour son geste très limite sur la personne d’Achraf Hakimi.

On avait le droit à une affiche XXL entre les deux premiers de la Ligue 1 ce samedi soir avec un choc au Parc des Princes entre le PSG et le RC Lens. Et les Parisiens ont su assumer leur statut de favori en s’imposant sur le score de 3-1. Trois buts inscrits durant le premier acte et faisant suite à l’expulsion de Salis Abdul Samed après un geste très dangereux sur Achraf Hakimi. Heureusement, sans conséquences pour l’international marocain. Forcément, à dix contre onze, la tâche des Sangs et Ors s’en est vue compliquée.

Les mots d’Abdul Samed

Et ça, Salis Abdul Samed en a bien conscience. Le milieu de terrain ghanéen a d’ailleurs tenu à s’excuser pour son geste auprès de ses supporters, mais également auprès d’Achraf Hakimi. Un message posté sur son compte Twitter. « Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon. Je m’excuse auprès de ceux que j’ai déçu et auprès d’Achraf Hakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment. Je m’excuse auprès de tous les Lensois. »