PSG / Lens : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG a fait un grand pas vers son 11e titre de champion de France en venant à bout du RC Lens (3-1). Christophe Galtier a notamment pu compter sur une équipe sérieuse en première période.

C’était le choc à ne pas manquer pour le PSG. Après deux revers d’affilée au Parc des Princes, les Rouge & Bleu avaient pour ambition de renouer avec la victoire à domicile face à leur premier poursuivant au classement, le RC Lens. Et les Parisiens ont parfaitement profité de leur supériorité numérique dès le début de la rencontre pour s’imposer sur le score de 3-1 et comptent désormais neuf points d’avance en tête du classement. Un succès ô combien important qui leur permet de faire un grand pas vers leur 11e titre de champion de France. Et Christophe Galtier a pu compter sur certains joueurs cadres à l’image de Gianluigi Donnarumma qui a une nouvelle fois répondu présent dans les buts.

Mbappé buteur, Vitinha très convaincant, Soler déçoit encore

Mais c’est surtout la prestation de Vitinha qui a été saluée par la presse. En difficulté depuis de nombreux mois désormais, le Portugais s’est montré présent dans le jeu de son équipe et a surtout été décisif à deux reprises avec une passe décisive pour Kylian Mbappé puis son premier but sous le maillot parisien. « Le meilleur milieu parisien samedi soir. Il a inscrit son premier but avec le PSG, à la 37e minute, d’une jolie frappe de plus de 20 mètres. Six minutes plus tôt il avait délivré une passe décisive pour Mbappé sur l’ouverture du score parisienne. Disponible, il a un peu disparu après la pause, comme l’ensemble de ses partenaires », analyse L’Equipe qui lui attribue la note de 7/10. De son côté, Carlos Soler a une nouvelle fois déçu (3/10) : « Il semble ne pas trop savoir où se placer et cherche ses repères, peut-être parce qu’il se retrouve souvent dans la zone de Messi. Il a eu quelques situations offensives mais il a le plus souvent privilégié la passe en retrait que de tenter de créer quelque chose afin de faire la différence. »

De son côté, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets et a livré une prestation aboutie après plusieurs matches dans le dur. « Il n’avait encore jamais marqué contre Lens, c’est chose faite d’une réalisation en pivot (31e). Il offre un merveilleux but à Messi d’une talonnade qui a fait se lever le Parc (40e). Moins en vue après la pause, il a fini avec le brassard », rapporte Le Parisien qui lui donne la note de 7/10. Enfin, le quotidien francilien s’est montré généreux avec Fabian Ruiz (6/10) : « Pas avare d’efforts, il a permis d’aérer le jeu par son pied gauche soyeux. Il concède un pénalty d’une main malheureuse au premier poteau sur corner, mais sinon il a réalisé un match plutôt convaincant », note LP.