Face à l’AC Ajaccio ce samedi soir, Lionel Messi a fait son retour dans le XI parisien après sa courte suspension infligée par le PSG. Un retour marqué par de nombreux sifflets au Parc des Princes.

Dans un autre contexte, une autre saison, la large victoire du PSG face à Ajaccio sur le score fleuve de 5-0 aurait pu s’apparenter à une belle soirée de football. Néanmoins, les copies rendues depuis plusieurs mois et les soucis extra-sportifs viennent largement entacher cette fin d’exercice version 2022-2023. L’exemple type de cet état de fait se nomme Lionel Messi. L’Argentin, de retour dans la peau d’un titulaire face aux Ajacciens, a traîné son spleen sur la pelouse du Parc des Princes.

Bixente Lizarazu a honte

Pire, la Pulga a de nouveau été sifflée par une partie du public rouge et bleu. Un traitement de faveur qui ne plaît nullement à un certain Bixente Lizarazu. Présent sur le plateau de Téléfoot, le consultant s’est ainsi insurgé et ne comprend pas la façon dont le Champion du Monde est traité en terre parisienne. « Moi, j’ai honte de la façon dont on traite Messi, a tancé Bixente Lizarazu au micro de l’émission dominicale. Il ne fait pas une saison catastrophique, il a marqué 15 buts et donné 15 passes décisives (en Ligue 1). Oui, depuis la Coupe du monde, il a baissé, bien entendu. Mais on parle du meilleur, ou de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. On ne peut pas le traiter comme un joueur lambda. On ne peut pas le traiter comme ça. (…) Le problème à Paris, c’est que la plupart des joueurs sont gâchés. A part Mbappé qui arrive toujours à performer, il y a énormément de joueurs qui sont gâchés par le contexte. Donc le problème, ce n’est pas les joueurs, c’est le cadre. Ce cadre de travail, cette exigence que l’on doit réclamer jour après jour, une cohérence sur la construction de l’effectif… Mais ça, ce n’est pas la faute de Messi. Je pense qu’il mériterait un peu plus de respect. »