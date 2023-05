Revue de Presse PSG : Ajaccio, Messi, Mbappé, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 14 mai 2023. Le festival parisien face à l’AC Ajaccio, le drôle d’accueil réservé à Lionel Messi, le doublé de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi expulsé.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la large victoire du PSG face à l’AC Ajaccio (5-0) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de reprendre six points d’avance sur le RC Lens en tête du classement et de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. De son côté, l’ACA est officiellement relégué en Ligue 2. Mais le quotidien sportif met surtout en avant le retour de Lionel Messi, après sa suspension d’une semaine par le club parisien. Sifflé par une partie du public en avant-match et pendant la rencontre, certains admirateurs ont fini par couvrir les grondements par des applaudissements et acclamations. « Ces derniers ont même tenté de lancer le fameux chant espagnol en honneur au champion du monde à la 58e minute avant que les mécontents ne fassent de nouveau entendre leur voix. » De son côté, l’Argentin n’a jamais montré de signe d’agacement face à cette situation, dans un Parc des Princes privé du Collectif Ultras Paris, en grève jusqu’à nouvel ordre.

Des le début de la rencontre, le numéro 30 du PSG n’a pas semblé à 100% de ses moyens. « Pendant l’échauffement, l’Argentin s’est plaint à plusieurs reprises de sa cuisse en s’étirant et se massant la zone. » Mais cela ne l’a pas empêché de réaliser un début de rencontre de bonne facture avec notamment quelques décalages bien sentis. Mais La Pulga a disparu au fil de la rencontre. « Au-delà de son environnement, Messi aurait tout de même pu faire de cette soirée un moment d’histoire. Il ne manque à l’ancien Barcelonais qu’un but en Championnat pour devenir le meilleur buteur européen de l’histoire devant Cristiano Ronaldo (actuellement les deux joueurs en sont à 474 buts) », rapporte L’E. L’international argentin aura l’occasion de battre ce record lors des trois prochaines journées (Auxerre, Strasbourg et Clermont).

Le quotidien sportif évoque aussi le doublé de Kylian Mbappé. Ses 25e et 26e buts qui lui permettent de prendre deux unités d’avance sur Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) au classement des meilleurs buteurs du championnat. Le numéro 7 du PSG a notamment marqué une sublime reprise de volée sur une longue ouverture de Sergio Ramos. « En cette fin de saison où il ne cache pas, en privé, une forme de fatigue mentale, Mbappé est en mission. Avec un double enjeu », assure L’E. Premièrement, l’attaquant de 24 ans veut conduire le PSG vers un 11e titre de champion de France historique. Mais, le Français veut également conserver son fauteuil de meilleur buteur de Ligue 1, une place qu’il occupe depuis quatre saisons. Ce doublé montre que le Français « sait monter son niveau de performance quand le contexte l’exige. » Avec sept buts lors des cinq derniers matches, le champion du Monde 2018 réalise sa quatrième saison à plus de 25 buts en Ligue 1. L’international français peut même sortir de cette rencontre avec de la frustration. « Car ce type de soirée face à une équipe faible et démobilisée aurait dû lui permettre d’accentuer encore un peu plus son avance au classement des buteurs. »

Mais, il n’a pas pu compter sur l’aide de ses coéquipiers offensifs. Lionel Messi s’est éteint au fil de la rencontre dans une ambiance particulière. Et Hugo Ekitike ? « Il n’a pas dû regagner des points dans l’esprit d’un Mbappé lassé depuis des mois de voir son jeune coéquipier s’empêtrer dans des raids solitaires. » Lors des trois matches restants, l’ancien Monégasque aura la possibilité d’atteindre la barre des 30 buts en Ligue 1. L’occasion d’envoyer un message fort. « Alors que Luis Campos rêve définitivement de disloquer la ‘MNM’, Mbappé apparaîtra encore un peu plus comme la figure – la seule – du projet qatarien… L’homme – le seul – par lequel passera la reconstruction… », conclut L’E.

Il est aussi question de la nouvelle expulsion d’Achraf Hakimi, deux semaines après celle face au FC Lorient (1-3). Alors qu’il venait juste de purger sa suspension, le latéral droit parisien a reçu un carton rouge en fin de rencontre après une échauffourée avec Thomas Mangani. En rentrant aux vestiaires, le Marocain a exprimé sa frustration devant les micros de Canal Plus : « C’est ça la France. » De son côté, Christophe Galtier regrettait la décision arbitrale : « Monsieur l’arbitre, dans un match comme ça, on sort deux rouges, ce n’est pas possible. » Le latéral droit manquera au minimum le déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre dimanche prochain.

De son côté, Le Parisien revient sur la victoire du PSG face à l’AC Ajaccio (5-0) au Parc des Princes. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de faire un pas de plus vers le titre de champion de France. L’affaire pourrait se régler dès le prochain match sur la pelouse de l’AJ Auxerre. « Elle ne serait que virtuelle si Lens continue d’arracher des succès partout mais à deux journées de la fin et avec six points d’avance sur les Nordistes et à ce jour 17 buts de plus au goal average, il faudrait le faire exprès pour ne pas finir d’écrire la seule ligne de palmarès qui va garnir son CV en 2023. » Ce samedi, le club parisien a dominé l’AC Ajaccio sans forcer. Après Troyes la semaine passée, Fabian Ruiz a une nouvelle fois marqué. L’Espagnol « donne sans doute l’envie à ses dirigeants de le conserver, eux qui promettent le grand ménage dans l’effectif. Cette recrue aura sans doute été la moins mauvaise dans un océan de médiocrité. » Avec un doublé, Kylian Mbappé a accéléré pour conserver son titre de meilleur buteur de Ligue 1. Un spectacle apprécié en tribunes par Neymar Jr. « Il reste trois matchs, trois points à prendre pour un titre, des buts à inscrire pour Kylian Mbappé. Pour le reste, les mystères de Paris demeurent un feuilleton qui va rythmer notre été. »

Enfin, le quotidien francilien revient sur le retour de Lionel Messi après sa suspension. Et la réaction du public à son égard était attendue. Sans le CUP, les premiers sifflets sont tombés à l’annonce des compositions d’équipes. C’est du côté de la tribune Auteuil que les réactions ont été les plus virulentes, rapporte LP. « Le concert a repris lorsqu’il est venu tirer son premier corner à droite de la tribune Auteuil. C’est le moment choisi par les autres spectateurs pour sortir de leur léthargie. Les sifflets ont été vite supplantés par des applaudissements d’une partie des tribunes. » Sur le terrain, Lionel Messi a bien commencé sa rencontre en distribuant les ballons dans un rôle en retrait derrière Hugo Ekitike et Kylian Mbappé. Mais au final, son bilan est plutôt quelconque et il n’a été impliqué dans aucun des cinq buts. « Comme à son habitude, il est vite rentré aux vestiaires, se congratulant néanmoins avec ses coéquipiers après avoir échangé son maillot avec un joueur de l’ACA. Une soirée très mitigée pour lui », conclut Le Parisien.