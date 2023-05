PSG / OL (F) – Prêcheur : « De la déception pour les supporters et les joueuses »

Avant que la section masculine défie l’AC Ajaccio au Parc des Princes, les féminines rouge et bleu étaient sur le pont en fin d’après-midi ce samedi. Un choc XXL en finale de la Coupe de France face au rivale lyonnaise qui a accouché d’une grosse désillusion.

Les féminines du PSG sont entrées de plein pied dans le sprint final de leur saison. Deux finales face à l’OL en l’espace de quelques jours : d’abord celle de la Coupe de France, puis le choc en D1 Arkema pour décider de la championne hexagonale. Et pour ce qui est de la première échéance, tout ne s’est pas passé comme souhaité. Grace Geyoro et ses coéquipières, qui ont clairement subi les absences de Marie-Antoinette Katoto et de Kadidiatou Diani, n’ont ainsi eu d’autres choix que de s’incliner sur le score de 2)1.

Des forfaits qui se sont faits sentir

Une défaite sur laquelle est revenu Gérard Prêcheur, le coach parisien, dans des mots relayés par le site officiel rouge et bleu. Et forcément, au moment d’évoquer cette rencontre, c’est de la frustration et de la déception qui prédominent. Le technicien, qui regrette les difficultés rencontrées avec son effectif et les différentes blessures des unes et des autres, souhaite cependant que sa troupe se remobilise le plus rapidement possible. « J’ai beaucoup de déception pour les joueuses et pour les supporters qui étaient là. On fait un bon match, dans une rencontre d’un tel niveau, faire deux cadeaux comme nous avons fait en début de partie, c’est difficile. On a réussi à revenir à 2-1, mais après on retrouve les difficultés que l’on a depuis plusieurs semaines avec la blessure de Kadidiatou Diani. Nous avons du mal à nous créer des occasions mais surtout à les concrétiser. On est obligés de faire jouer une milieu de terrain en défense lorsque l’on en a besoin, et une milieu de terrain au poste d’attaquante quand je juge que l’on en a besoin donc c’est compliqué. Les filles se sont bien battues, certaines ont fait un gros match. On va être serein pour analyser tout cela et surtout préparer le prochain match au Parc des Princes. »