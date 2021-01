Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, le PSG a remporté trois de ses quatre matches (un nul). Le technicien argentin qui essaye de mettre sa patte sur le jeu du PSG, avec un positionnement de Marco Verratti au poste de numéro 10. Pour Bixente Lizarazu, il est encore trop tôt pour voir des changements dans le jeu. “Déjà une évolution comparée à Tuchel ? Non. La seule petite évolution c’était Verratti en position de numéro 10 mais cela dépendait du fait que Neymar était absent, lance le champion du Monde 98 pour Téléfoot. Là, Neymar est de retour en 10 et Verratti retrouve sa place de milieu relayeur. Et c’est sa place idéale puisque c’est le seul milieu de terrain qui arrive à garder le ballon. Paris est bien meilleur avec lui pour garder le ballon. Il apporte cette touche technique. Après pour le reste, on a vu que Marquinhos est retourné en défense centrale, à son poste. Moi j’aspire à voir cette équipe du PSG avec des spécialistes aux postes. J’espère que Pochettino va nous rapporter ça, c’est sa première mission.“

Bixente Lizarazu qui a tenu à défendre Kylian Mbappé qui est dans une passe difficile depuis plusieurs semaines. “On est tous passer par là heureusement et heureusement que lui aussi passe par là. Il pétait toutes les stats, c’était presque insupportable. Il est humain. Ça demande de la réflexion. Pourquoi il est dans cette phase-là. Il pourrait refaire ses gammes techniques, refaire des gammes sur les dribbles pour apporter un peu plus de variété dans ses dribbles. Travailler devant le but pour retrouver la sensation et à partir de là il repartira sur une belle série.”

Lizarazu qui ne serait pas forcément favorable à une arrivée de Sergio Ramos au PSG. “C’est le capitaine du Real Madrid, c’est pour moi le meilleur défenseur depuis 10 ans. […]C‘est impossible pour moi qu’il quitte le Real Madrid. Après ce serait un super renfort pour Paris c’est clair. […]Marquinhos – Kimpembe est l’association qui devrait fonctionner et qui surtout peut progresser. Si tu fais venir Sergio Ramos il y a probablement Kimpembe qui se retrouvera sur le banc. Pour moi Paris doit construire sur cette défense centrale Marquinhos-Kimpembe. Elle est bonne très bonne même et rester là-dessus.“