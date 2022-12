Ce soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1), l’Argentine et la Croatie s’affrontent pour une place en finale de la Coupe du Monde. Lionel Messi est à deux matches de son rêve de remporter la compétition. Mais Ivan Perisic compte bien stopper son rêve.

Lionel Messi est à deux matches de son rêve. Le numéro 30 du PSG voudra s’imposer ce soir contre la Croatie pour se qualifier pour sa deuxième finale de Coupe du Monde. Pour son dernier Mondial, il espère soulever le trophée dimanche après-midi. Mais les Croates ne l’entendent pas de cette oreille. Demi-finaliste après avoir été finaliste il y a quatre ans, la Croatie voudra enchaîner une deuxième finale en deux édition. Ivan Perisic, le milieu offensif de cette sélection croate, espère briser le rêve de Lionel Messi.

« Nous ferons aussi tout ce que nous pourrons pour gagner »

« Nous avons vu au dernier tour que le Portugal et Cristiano Ronaldo avaient perdu. Il a participé à cinq Coupes du monde et il n’a pas réussi à en gagner une, et Messi essaie de faire la même chose pour l’Argentine, lance Perisic en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. Il fera donc certainement tout ce qu’il peut pour amener son équipe en finale et remporter le trophée. Mais d’un autre côté, nous ferons aussi tout ce que nous pourrons pour gagner. Ce sera un très bon match, très solide, et nous ferons de notre mieux pour gagner.«