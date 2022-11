Ce dimanche, le PSG a terminé en beauté sa première partie de saison avec une victoire face à l’AJ Auxerre (5-0). Désormais, place à la Coupe du monde pour 11 Parisiens tandis que les non-Mondialistes et le staff des Rouge & Bleu auront quelques jours de repos.

Après quatre premiers mois de compétition intenses, la Coupe du monde occupera l’actualité footballistique jusqu’au 18 décembre. Si le PSG peut compter sur un bon nombre d’internationaux convoqués pour cette compétition, l’autre partie de l’effectif aura le droit à quelques semaines de repos avant de retrouver le Camp des Loges le 5 décembre prochain. De leur côté, Christophe Galtier, ainsi que son staff, se reposeront également pendant quelques jours, comme l’avait précisé le coach vendredi dernier : « Sur un plan personnel, je vais me rendre au Qatar pour aller vivre des émotions pendant la Coupe du monde en suivant trois matches, dont celui de l’équipe de France (face à l’Australie, le 22 novembre). »

Galtier à Nyon pour échanger avec d’autres entraîneurs

En attendant, le coach du PSG s’est rendu ce lundi 14 novembre au siège de l’UEFA à Nyon (en Suisse). En effet, Christophe Galtier a été invité pour participer au traditionnel forum des coachs des Club Elite de l’UEFA, organisé par l’instance européenne chaque année. L’occasion pour le technicien français « d’échanger avec ses confrères entraîneurs d’autres grands clubs européens sur les best practices et évolutions autour de l’UEFA et de ses compétitions », rapporte le PSG via son site officiel. Le coach des Rouge & Bleu était notamment en compagnie de Rafaël Benitez (sans club), Erik ten Hag (Manchester United) ou encore David Moyes (West Ham). Par le passé, certains coaches parisiens avaient déjà été invités à cet évènement comme Unaï Emery ou encore Thomas Tuchel.