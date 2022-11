Absent depuis la veille du match contre la Juventus Turin (2 décembre) en raison d’une douleur au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe a joué 15 minutes contre Auxerre (5-0) hier après-midi. Mais il n’était pas vraiment totalement remis de sa blessure.

Ce matin, l’Equipe de France a dévoilé le forfait de Presnel Kimpembe pour la Coupe du Monde. Le numéro 3 du PSG n’est pas suffisamment de sa blessure pour pouvoir tenir sa place au Qatar. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur central a expliqué avoir pris une décision très difficile mais nécessaire. « Ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200%. » Sur son site internet, Le Parisien a dévoilé les dessous du forfait de Presnel Kimpembe. Même s’il a expliqué en fin de match qu’il allait « très bien, j’ai la santé. Je n’ai pas d’appréhension. Si je suis dans l’équipe, c’est que tout va bien« , en réalité Presko avait déjà ressenti des douleurs à froid à l’issue de la rencontre contre les Auxerrois. « Ce sont les examens programmés tôt ce lundi matin qui sont venus confirmer ses craintes. »

Il ne voulait pas mettre en péril sa santé

Le quotidien francilien indique que le numéro 3 du PSG, « se sachant dans l’incapacité de jouer dans huit jours« , lors du premier match de la Coupe du Monde de la France contre l’Australie (22 novembre), « a dû se rendre à l’évidence en déclarant forfait. » Dans son entourage, on explique qu’il ne souhaitait pas mettre en péril sa santé et les performances de l’Equipe de France « malgré la volonté toujours féroce de disputer une nouvelle Coupe du monde. […]Presnel Kimpembe a voulu y croire jusqu’au bout. Il y a encore quelques jours, il donnait des nouvelles rassurantes au staff des Bleus qu’il n’a pas voulu trahir au plus près de la compétition« , conclut Le Parisien. Un de ses proches a expliqué que « s’il y allait c’était à 100 %, et pas autrement. »