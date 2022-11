En cette période de Coupe du monde, le PSG continue de faire l’actualité. En plus d’une possible partie du capital cédée à un fond d’investissement américain, Nasser al-Khelaïfi a confirmé que le club parisien pourrait quitter son mythique stade du Parc des Princes.

Dans une interview accordée au média américain Bloomberg, le président du PSG a évoqué la possibilité de quitter le Parc des Princes. « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option est que nous ne déménagions pas. Mais la ville de Paris nous pousse à le faire. Nous avons dépensé 85 millions d’euros pour moderniser le Parc, mais ce n’est pas notre stade. » Les dirigeants parisiens aimeraient racheter le Parc des Princes mais la mairie de Paris se montrerait trop gourmande. Dans cette optique, il envisagerait plusieurs pistes pour un éventuel nouveau stade. Le Stade de France pourrait être une option. Le gouvernement français serait à la recherche d’un repreneur pour le théâtre de Saint-Denis (93), et le PSG envisagerait sérieusement de faire une offre. Deux autres solutions seraient aussi envisagées, ajouter un stade à Poissy (78) dans le chantier de construction de son nouveau centre d’entraînement, ou l’hippodrome de Saint-Cloud (92).

« Nous avons de bonne relation avec le PSG«

La Mairie de Paris, via son premier adjoint Emmanuel Grégoire, a répondu à Nasser al-Khelaïfi. « Nous avons de bonne relation avec le PSG, le club de la ville. C’est un club historique et il a tout notre soutien sur le plan sportif, indique l’élu sur Sud Radio. Il se trouve que le PSG a beaucoup d’ambition pour le club et que donc il souhaite mettre à niveau le Parc des Princes. Deux choses, le rénover parce qu’il est un peu ancien. Il avait fait l’objet d’une rénovation au début des années 2010 mais il a besoin d’être rénové plus lourdement. Et deuxièmement, l’idée c’est effectivement d’augmenter sa capacité. […]Ils ont un bail de 30 ans, ils louent le Parc des Princes à la ville de Paris qui en est propriétaire. Mais il souhaiterait engager une phase d’investissement et ils disent – je peux comprendre leur logique d’actionnaire – nous, on injecte 500 ou 600 millions d’euros de travaux que si on est propriétaire.«

« Ce n’est pas notre option prioritaire de leur vendre le Parc des Princes »

Emmanuel Grégoire qui poursuit. « Nous, ce n’est pas notre option prioritaire de leur vendre le Parc des Princes. C’est le patrimoine de la ville, des Parisiens. Aujourdhui, il y a des discussions qui sont engagées autour de la ville. On leur a dit, nous, avant même de savoir s’il on veut vendre, il faudrait s’entendre sur un prix. Il est très clair qu’aujourd’hui on est pas encore arrivé au bout de ces discussions. Il peut y avoir du chantage ? Je n’aime pas le mot chantage mais incontestablement, dans la tactique de négociation, ça peut s’apparenter à un coup de pression. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Nous ne sommes sensible à aucune pression et je ne suis pas sûr que ce soit du goût des clubs de supporters…Le Paris Saint-Germain et le Parc des Princes, c’est une histoire intiment liée. Imaginerait-on l’OM quitter le Vélodrome, Lens quitter Bollaert, non.«

« Notre option prioritaire est de rester sur ce mode de bail »

L’élu de la Ville de Paris qui a réitéré sa préférence dans cette histoire. « De plus en plus de clubs propriétaires de leurs stades ? C’est exact donc c’est une donnée que nous devons intégrer dans une stratégie de développement du PSG. Mais ce n’est pas pour cela que ça s’impose à tous. Prêt à vendre le Parc ? Pour être plus précis, ce n’est pas notre option prioritaire de vendre le Parc. Notre option prioritaire est de rester sur ce mode de bail, de location longue durée. […]Les options sont sur la table, ce n’est clairement pas notre préférence et ils le savent. Mais je préfère continuer à discuter avec le Paris Saint-Germain et que l’on puisse revenir, médiatiquement, sur une concentration sur les résultats sportifs. »