Depuis ce mercredi soir, Gianluigi Donnarumma est officiellement un joueur du PSG pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026. Le portier italien (22 ans) a donné sa première interview en tant que Parisien pour PSG TV. Ses ambitions, son arrivée au PSG, les supporters…Extraits choisis.

Son été féérique

Donnarumma : “Je vis beaucoup d’émotions, entre la victoire à l’Euro et mon arrivée aujourd’hui. Je suis ici, je suis très heureux de faire partie de ce grand club et je suis ici pour essayer de gagner. C’est un grand club, avec une grande histoire et je suis heureux de pouvoir en faire partie. J’ouvre un nouveau chapitre de ma vie, j’ai beaucoup grandi à Milan, et maintenant je me sens prêt pour cette nouvelle aventure ici. Paris est l’un des meilleurs clubs au monde, donc je suis fier d’être ici, et j’espère pouvoir y accomplir de grandes choses.“

L’effectif du PSG

Donnarumma : “J’ai beaucoup regardé les matches de Paris à la télévision parce que ça a toujours été une équipe incroyable. C’est normal de rêver d’évoluer un jour avec tous les champions qui sont ici. Donc pour moi, c’est quelque chose d’incroyable.“

Ses objectifs

Donnarumma : “Mon objectif est de grandir de plus en plus en m’entraînant toujours au maximum et ne jamais me fixer de limites. J’ai accumulé une petite expérience ces dernières années. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi important et magnifique. Je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters.“

Pochettino

Donnarumma : “J’ai pu échanger avec le coach avant de venir ici, nous avons parlé un peu, il était content que je vienne. C’est un grand entraîneur et un grand homme, donc je suis aussi très heureux d’être ici avec lui. Nous voulons faire de belles choses ensemble. La meilleure formation, c’est aussi ça. Je vais m’entraîner avec les meilleurs au monde, donc je vais forcément progresser. Je suis prêt à m’entraîner et à jouer au contact de ces grands champions.“

Verratti

Donnarumma : “Nous avons parlé pendant l’Euro et il était très heureux que je vienne ici, et il m’a félicité. Je suis aussi très heureux de l’avoir rejoint. Pour moi, c’est quelque chose de magique.“