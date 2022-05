débarqué au PSG l’été dernier sous forme de prêt en provenance du Sporting CP, Nuno Mendes s’est clairement placé comme l’une des vraies satisfactions cette saison. Quelque peu hésitant lors de ses premières sorties, le latéral gauche de 19 ans est, peu à peu, monté en puissance. Un état de fait qui a convaincu le club de la capitale de lever son option d’achat initialement estimée à 40 millions d’euros.

Sachant que le PSG a d’ores et déjà versé 7 millions d’euros à son homologue lusitanien, le prêt étant payant, le joueur était donc estimé à 47 millions d’euros. Mais ce jour, Record vient nous apporter quelques menues précisions sur cette transaction. Sans surprise, et comme indiqué par nombre de sources depuis des semaines désormais, le PSG va bien lever l’option d’achat de Nuno Mendes. Néanmoins, celle-ci serait en réalité fixée à 38 millions d’euros. De son côté, le Sporting a versé 2 millions d’euros aux Rouge et Bleu pour le prêt de Pablo Sarabia. Nuno Mendes devrait donc, in fine, coûter 43 millions d’euros au PSG.