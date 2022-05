Peu utilisé par Mauricio Pochettino la saison passée, Pablo Sarabia avait décidé de quitter temporairement le PSG afin d’acquérir un temps de jeu plus conséquent à l’approche de la Coupe du monde 2022. Et l’international espagnol a réussi son pari. Prêté sans option d’achat au Sporting CP, le joueur de 30 ans a été l’un des hommes clés de la saison 2021-2022 du club portugais avec un total de 21 buts marqués lors de cet exercice. Acclamé pour sa dernière au Stade José Alvalade, l’ancien Sévillan fera son retour à Paris à l’issue de son prêt. Mais reste à savoir s’il poursuivra l’aventure avec le PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2024. Dans un entretien accordé à Marca, Pablo Sarabia a justement évoqué son avenir, la concurrence au PSG et sa belle saison avec les Leões. Extraits choisis.

Son avenir

« Jusqu’à présent, je n’y ai pas pensé. Je profite de la saison, du moment, de l’hommage qu’ils m’ont rendu, et maintenant, dans quelques semaines, il sera temps de se concentrer pour, je l’espère, être sur la liste de l’équipe nationale, car la saison n’est pas encore terminée. J’espère pouvoir participer à ces quatre matches de la Ligue des Nations. Après cela, nous allons nous asseoir et voir quelle est la meilleure option pour le PSG et pour moi. »

Quelle est la meilleure option avant la Coupe du monde 2022 ?

« Je n’ai pas encore réfléchi à la meilleure option. L’été dernier, il nous a fallu beaucoup de temps pour prendre une décision. Il est temps de faire le bilan de toute la saison, qui n’est pas encore terminée. Lorsque ces matches seront terminés, si j’ai la chance d’être dans l’équipe nationale, nous nous réunirons pour voir quelles sont les options et la meilleure pour l’objectif, qui est d’être au Qatar. »

La forte concurrence au PSG

« Depuis que j’y suis, j’ai disputé 79 matches en deux saisons (22 buts). Au final, j’avais ma place. J’ai marqué des buts et fait des passes décisives quand c’était à mon tour de jouer (au PSG) et ce n’est pas quelque chose qui est exclu. »

Comment voit-il l’avenir de Mbappé

« S’il va à Madrid, évidemment, il sera l’emblème et fera de grandes choses et le Bernabeu en profitera. S’il reste, il sera très apprécié à Paris et il suivra une trajectoire spectaculaire. Si on regarde ses statistiques, elles sont incroyables. Son ambition ? C’est un gars qui s’entraîne très bien et qui en veut plus chaque jour. Il marque trois buts et le lendemain, il veut en marquer trois autres. C’est son ambition et c’est la bonne. S’il continue avec cette attitude, il atteindra tout ce qu’il veut atteindre. »

Sa belle saison avec le Sporting CP

« Je m’étais fixé un objectif de 15 buts, mais il y en a eu un peu plus (rires) (…) Je me suis senti très bien, en m’adaptant d’abord à mes coéquipiers parce que c’est nécessaire. Après avoir compris tous les mécanismes des joueurs et de l’entraîneur, c’était beaucoup plus facile et j’ai commencé à marquer des buts, avec plus de confiance. Grâce à cela, j’ai pu terminer avec ces 21 buts. »

Pourquoi avoir choisi le Sporting ?

« Nous recherchions un club où, dès le premier instant, je me suis senti valorisé et où j’ai eu l’occasion de jouer en Ligue des champions. Le Sporting avait tout ça. Certains ont été un peu choqués, mais dès le premier instant, ma famille, mon agent et moi-même étions convaincus que c’était la meilleure option. »

Temps de jeu 2021-2022 de Pablo Sarabia*

Liga Portugal : 29 matches disputés (2.088 minutes) – 15 buts et 7 passes décisives

: 29 matches disputés (2.088 minutes) – 15 buts et 7 passes décisives Ligue 1 : 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but Ligue des champions : 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Allianz Cup : 4 matches (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 4 matches (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Taça de Portugal : 4 matches disputés (275 minutes) – 2 buts

*Source : Transfermarkt