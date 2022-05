Après des premiers mois en deçà des attentes, Nuno Mendes s’est affirmé comme une valeur sûre de l’effectif du PSG lors de la seconde partie de saison. Prêté avec option d’achat par le Sporting CP lors du dernier jour du mercato estival 2021, l’international portugais est devenu l’une des satisfactions de la saison parisienne. Et depuis de nombreux mois, les dirigeants des Rouge & Bleu ont été convaincus par les prestations du latéral gauche et la levée de l’option d’achat est devenue une évidence. Pourtant, il y a quelques mois, le club de la capitale avait tenté de faire baisser le prix de l’option d’achat, estimée à 40M€, mais sans succès face au refus du club portugais.

Le PSG officialisera bientôt le transfert de Nuno Mendes

Et comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, Nuno Mendes va bientôt s’engager avec le PSG pour les prochaines saisons. Et effet, comme le rapporte le journal portugais O Jogo, les champions de France « vont bientôt annoncer le maintien de Nuno Mendes au club. » Le média portugais confirme que les dirigeants parisiens ont été convaincus par les performances du Portugais de 19 ans, qui est sous contrat avec le Sporting CP jusqu’en 2025. « Les Leões attendent désormais que le club parisien confirme l’achat du joueur pour remplir leurs caisses. » Le coût total de l’opération sera donc à hauteur de 47M€ (prêt payant de 7M€+40M€). De son côté, le Sporting CP a déjà trouvé le remplaçant de Nuno Mendes en la personne de Ruben Vinagre (23 ans), prêté par Wolverhampton cette saison et dont l’option d’achat sera levée à hauteur de 10M€.

Temps de jeu 2021-2022 de Nuno Mendes