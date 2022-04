Lorenzo Callegari se confie sur ses années au PSG

Joueur formé au Paris Saint-Germain, Lorenzo Callegari, aujourd’hui au FC Chambly Oise, est revenu sur son aventure au club. Le milieu de terrain s’est confié pour le site officiel du PSG. Natif de Meudon dans les Hauts-de-Seine, Callegari a passé sept saisons en Rouge & Bleu. Arrivé en 2011 au centre de formation du club, le joueur de 24 ans quitte la capitale en 2018 pour une aventure en Italie et plus précisément au Genoa. Véritable titi parisien, il se remémore le 1er juillet 2015, le jour de la signature de son premier contrat professionnel : « Je m’en rappelle comme si c’était hier. C’est un jour que je n’oublierai jamais. J’ai eu la chance de réaliser ce rêve en compagnie de mon meilleur ami Alec Georgen, avec qui j’ai tapé mes premiers ballons à Clamart. Ce contrat fut une belle récompense pour tous mes efforts consentis, mais aussi pour tous les bons résultats obtenus avec mes coéquipiers. J’avais la sensation d’avoir accompli quelque chose de beau, sans pour autant me dire que tout était acquis. J’avais vraiment conscience que ce n’était pas donné à tout le monde« .

S’il se rappel de sa première signature en professionnel, Lorenzi Callegari se souvient également du 30 novembre 2016, ses premières minutes avec le maillot Rouge & Bleu : « Cette apparition est tout de même arrivée rapidement après mon intégration au sein du groupe professionnel. C’était contre le SCO Angers. J’avais remplacé Lucas à quelques minutes de la fin du match. Nous avions remporté le match 2-0 devant le public du Parc des Princes. Lors de mon échauffement, j’entendais les supporters scander mon nom. Je m’étais convaincu de bien faire les choses si j’étais amené à entrer en jeu. J’ai vraiment vécu cet instant à fond, avec la volonté de bien négocier les quelques ballons touchés. Être entouré de Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell, Thiago Motta ou Presnel Kimpembe m’a grandement aidé pour faciliter mes premiers pas en pro. Ce fut très impressionnant car d’habitude je regardais les matches à la télévision. Ce jour-là, mon rêve est tout simplement devenu réalité« .

Lorenzo Callegari se souviendra certainement toute sa vie de ses premières minutes avec le PSG, mais également des moments passés avec le maillot des Bleus en U17, avec lequel il a connu le titre de champion d’Europe en 2015 : « Porter le maillot Bleu, entendre l’hymne national et remporter un titre ne peut que rendre très fier. C’est le rêve de tout gamin ! Initialement, je n’étais pas dans le groupe U17 pour disputer l’Euro 2015. Alors que j’étais à l’école, Thierry Morin (NDLR : ancien directeur du CFA Omnisports) est venu me chercher pour me dire d’aller faire ma valise afin de prendre l’avion pour la Bulgarie ! Un joueur s’était blessé, j’ai dû rejoindre l’équipe qui s’était qualifiée pour les demi-finales. J’ai retrouvé sur place quatre Titis, Mamadou Doucouré, Alec Georgen, Jonathan Ikone et Odsonne Edouard. Je ne suis pas entré en jeu contre la Belgique, mais j’ai eu le privilège de disputer la finale remportée (4-1) contre l’Allemagne. Vivre cette victoire avec mes potes du Centre de Formation fut fabuleux« .

Enfin, le titi parisien est revenu pour le site officiel du PSG, sur son actualité et donc sa lutte pour le maintien en N1 avec le FC Chambly Oise : « Nous nous battons pour obtenir notre maintien en National 1. Nous sommes plutôt optimistes, car nous nous appuyons sur les valeurs du club, la principale étant de ne jamais lâcher prise face à l’adversité« , a-t-il déclaré, avant de conclure en faisant un point sur le joueur qu’il est devenu depuis son départ du PSG en 2018 : « Depuis que je joue à Chambly, je ne suis plus du tout le même joueur qu’à Paris. Avant je touchais 100 ballons par match, alors qu’en N1 je dois aller au charbon comme jamais pour pouvoir en récupérer. A chaque rencontre, je découvre une nouvelle facette de ma panoplie de footballeur. Je suis obligé d’utiliser d’autres qualités pour m’imposer au milieu de terrain. J’aime ce club car l’ambiance y est familiale et il m’a surtout permis de me relancer. Je veux lui rendre toute sa confiance en donnant le meilleur de moi-même« .