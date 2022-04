Le PSG a piteusement été éliminé par le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Depuis ce 9 mars 2022, les supporters parisiens ont décidé de protester contre la direction et les joueurs, qui ne respectent pas les couleurs du club de la capitale. À chaque match au Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris manifeste en retournant la banderole et n’encourageant pas l’équipe, même lors du classico.

À l’issue de la victoire contre Marseille, Marquinhos avait expliqué comprendre l’agacement des supporters du PSG mais ne pas comprendre qu’il fasse « une trêve » pour ce match important. Selon les informations de RMC Sport, « les supporters parisiens estiment que la grève des encouragements contre l’OM a marqué les esprits et pourrait même redistribuer les cartes. » Les paroles du capitaine parisien « ne sont pas passées inaperçus au sein du CUP. » Selon ce dernier, cette sortie médiatique prouve que la contestation commence à faire effet. RMC Sport indique également que Romain Mabille avait adressé, la veille du classico, un courrier au président Nasser al-Khelaïfi en lui tendant la main et en précisant qu’il est ouvert à la discussion.

« Mais le comportement de ces supporters a du mal à passer au plus haut sommet du club. Le PSG reste une institution forte, avec une direction qui a longtemps œuvré pour le retour de ses ultras« , indique le média sportif. Les contestations pourraient durer jusqu’à la fin de la saison et même lors de la célébration du 10e titre de champion de France même si le CUP « aimerait profiter de ce moment de fête. La grève en place n’a pas vocation à durer indéfiniment, d’autant plus qu’elle s’avère usante pour les encartés« , indique RMC Sport. Le Collectif Ultras Paris ira tout de même encourager les Féminines du PSG lors de la demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League (30 avril, 21h) et le PSG Handball lors du choc des quarts de finale de la Coupe de France contre Montpellier jeudi (21h10).