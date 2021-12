Lorient / PSG – le groupe parisien avec des titis et Ramos

Le PSG se déplace ce soir au stade du Moustoir pour y défier Lorient pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Ce dernier match de l’année 2021 pour les deux équipes s’annonce déséquilibré, les Rouge & Bleu étant leader alors que le club breton végète à la 19e place. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans Neymar, Julian Draxler, Colin Dagba, Layvin Kurzawa et Juan Bernat, blessés ni Marco Verratti et Kylian Mbappé, suspendus. Dans le même temps, testés positifs à la Covid-19, Éric Junior Dina-Ebimbe et Thilo Kehrer ne figurent pas dans ce groupe au même titre que Leandro Paredes, placé à l’isolement par précaution ce mardi.

Avec ces nombreuses absences, Mauricio Pochettino a fait – une nouvelle fois – appel à plusieurs titis du PSG pour le déplacement en Bretagne. El Chadaille Bitshiabu, Xavi Simons, Nathan Bitumazala, Sekou Yansané, Edouard Michut et Ismaël Gharbi vont faire le voyage avec l’équipe première. Titulaire contre Feignies-Aulnoye, Sergio Ramos figure aussi dans le groupe et pourrait enchaîner avec une deuxième titularisation en trois jours. Laissés au repos contre le club de National 3, Marquinhos et Lionel Messi font aussi leur retour.

Le groupe du PSG pour Lorient :

1.Keylor Navas

2.Achraf Hakimi

3.Presnel Kimpembe

4.Sergio Ramos

5.Marquinhos

9.Mauro Icardi

11.Angel Di Maria

15.Danilo Pereira

16.Sergio Rico

18.Georginio Wijnaldum

21.Ander Herrera

22.Abdou Diallo

25.Nuno Mendes

27.Idrissa Gueye

30.Lionel Messi

31.El Chadaille Bitshiabu

33.Sekou Yansané

34.Xavi Simons

35.Ismael Gharbi

38.Edouard Michut

39.Nathan Bitumazala

50.Gianluigi Donnarumma

Le groupe du PSG

Rappel du point médical du PSG