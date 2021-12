Les chiffres clés avant Lorient / PSG

On y est, la toute dernière rencontre du PSG de l’année 2021 et ce sera un déplacement sur la pelouse du FC Lorient (21h, 19e journée de Ligue 1). Forcément, malgré les nombreuses absences côté rouge et bleu, on s’attend à ce que les hommes de Mauricio Pochettino s’imposent face à l’actuel avant-dernier du championnat. Et avant cette partie, le club parisien a partagé quelques chiffres liés au passif entre ces deux équipes via son site officiel.

Ce soir, ce sera la 37e fois que le PSG et Lorient se croisent. Sans trop de surprise, la balance penche largement en faveur des Rouge et Bleu niveau bilan : 21 succès, 6 nuls et 9 revers. Sur les terres lorientaises, le club de la capitale possède également un bilan plus que satisfaisant : 12 succès, 4 nuls et 3 revers en 19 matches. Lorsque c’est le dernier match de l’année, les Parisiens font plutôt preuve de sérieux avec six succès lors des six dernières années : Caen (0-3), Lorient (5-0), Caen (3-1), Nantes (1-0), Amiens (1-4) et Strasbourg (4-0). En outre, le PSG reste la meilleure équipe en termes de buts à l’extérieur cette saison avec 17 réalisations et un bilan de 6 succès, 2 nuls et un petit revers.