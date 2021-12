Lorient / PSG : les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG dispute son dernier match de l’année 2021 avec un déplacement sur la pelouse du FC Lorient, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Face au 19e du championnat, les Rouge & Bleu voudront terminer sur une bonne note. Pour ce match Mauricio Pochettino était privé de nombreux joueurs. En plus de Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Julian Draxler et Neymar Jr, Eric Dina Ebimbe et Thilo Kehrer ont été testés positifs à la Covid-19. De son côté, Leandro Paredes est resté à l’isolement par précaution. À cela s’ajoute les suspensions de Marco Verratti et Kylian Mbappé.

Ainsi, le coach parisien a décidé de composer son équipe en 4-3-3. Keylor Navas enchaîne dans le but. Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont titulaires dans les couloirs de la défense. Marquinhos et Presnel Kimpembe forment la charnière centrale. Au milieu de terrain, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye et Ander Herrera sont associés. Enfin, un trio offensif 100% argentin est aligné : Mauro Icardi, Leo Messi et Ángel Di María.

Feuille de match FC Lorient / PSG

Dix-neuvième journée de Ligue 1 – Mercredi 22 décembre à 21 heures au Stade du Moustoir – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Pignard