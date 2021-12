Lorient / PSG : Annoncez votre pronostic !

Pour son dernier match en 2021, le PSG se déplace au Stade Moustoir pour y affronter le FC Lorient (19e) dans le cadre de la 19e journée de la ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans Kylian Mbappé et Marco Verratti (suspendus), Juan Bernat (cuisse), Layvin Kurzawa (mollet), Neymar Jr (rééducation) et Julian Draxler (reprise athlétique) mais également Junior Dina Ebimbe, Thilo Kehrer et Leandro Paredes (COVID 19). Plusieurs titis (El Chadaille Bitshiabu, Edouard Michut, Xavi Simons, Ismaël Gharbi ou encore Sekou Yansané) pourraient profiter de ces absences pour avoir du temps de jeu.

Alors, comment sentez-vous cette rencontre entre le FC Lorient et le PSG ? Annoncez votre pronostic ici. Dimanche soir, les Rouge & Bleu s’étaient imposés – à Valenciennes – contre Feignies-Aulnoye (0-3), grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Un score annoncé ici par El Magnifico, PSG do Brazil , dva (qui enchaîne un deuxième bon pronos de suite). Félicitations à eux !