Pochettino : « C’est important de bien finir cette année 2021 »

Le PSG se déplace à Lorient demain soir (21h, Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Un dernier match en 2021 que les Rouge & Bleu voudront remporter afin de partir en vacances l’esprit léger. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Bien finir l’année (PSG TV)

« C’est important de bien finir, ce sera un match difficile à Lorient. C’est important pour nous de bien finir et de gagner. Je pense que c’est important pour les jeunes joueurs de jouer dans un match officiel. C’est bien de pouvoir mixer notre équipe. Nous avons plein de bons talents au centre de formation. Avant la fin de l’année, je souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes à tout le monde (En Français). »

L’absence de Kylian Mbappé

« On ne parle pas de le remplacer mais de trouver l’équilibre pour gagner. On a souvent des choses comme cela en raison des blessures et des suspensions pendant l’année. On a un bon effectif pour trouver l’équilibre qui nous mènera à la victoire.«

Icardi

« Il n’a pas joué autant qu’il le pensait ou que nous l’espérions en raison de différentes raisons. C’est un joueur de surface avec l’objectif de marquer. C’est un joueur dont a besoin toute équipe. La situation est liée à la réalité. Une équipe c’est onze joueurs, une question d’équilibre et Mauro Icardi nous aide à trouver cet équilibre. »

Ses bons et mauvais souvenirs de l’année 2021

« On a fini l’année et notre adaptation a été plutôt bonne. Mercredi c’est notre 61e match de l’année civile. On a eu deux étapes différentes avec les six premiers mois d’adaptation puis six autres de développement. Je pense que cela a été positif. On a eu besoin de s’adapter et de connaître le club. Pour les bons souvenirs c’est quand j’ai signé mon contrat avec un club où je voulais aller et où j’ai gardé de très bons souvenirs notamment avec les supporters. J’espère que le meilleur est encore à venir. Il n’y a pas eu tant de mauvais souvenirs sportifs et le plus important c’est la santé. La santé des gens et de nos proches. Les mauvais souvenirs sportifs ne sont rien par rapport à cela en cette période de pandémie.«

La trêve et le retour à l’entraînement

« Après Lorient, on a communiqué aux joueurs la date de retour. Cela a été une année de pandémie avec de grandes exigences sportives pour les joueurs. On a 90 ou 95% d’internationaux et c’est un bon moment pour être en famille. Ils reviendront le 1er janvier pour travailler. Pour les Sud-Américains notamment ce sera le 2 car ils sont plus loin, ils pourront passer sept ou huit jours en famille avec un plan de travail spécifique. Tout le monde doit être prêt pour le match contre Vannes, le 3 janvier. La confiance est totale, l’ambiance de travail est bonne. Il y a l’implication pour aller à Vannes le 3 janvier et passer un tour de plus en Coupe de France.«

La gestion des gardiens

« Je pense que cela se passe bien. Cela passe par différentes périodes de développement, d’assimilation… Il y a une bonne compréhension de la part de tout le monde. La concurrence est importante, elle est saine. Cela favorise l’équipe et le niveau que nous avons au quotidien. Il faut féliciter nos gardiens parce qu’ils donnent tout au jour le jour.«

Un jeu différent sans Mbappé

« Il faut construire et avancer d’une autre manière sur le terrain. Avec Neymar ou Kylian sur le terrain, on cherche vite la verticalité. Sans Mbappé on doit construire différemment et on va peut-être jouer sur un rythme différent. Cela va être un défi pour voir comment l’équipe joue dans cette situation.«

Les Sud-Américains présents à Vannes ?

« Oui c’est possible que les joueurs sud-américains soient à Vannes malgré un retour le 2. Ce sera à moi de décider. Les jeunes auront peut-être aussi la possibilité de jouer. Les jeunes s’entraînent avec nous.«

Le visage du PSG en 2022

« L’objectif c’est de toujours gagner. On veut aussi performer d’une manière que les supporters aiment. On veut gagner et jouer d’une manière qui nous fasse plaisir. C’est la priorité et on espère que cela sera le cas.«

Des jeunes face à Lorient

« L’équilibre c’est le plus important et aussi pour les responsabilités. Donner beaucoup de responsabilités aux jeunes, il faut être sûr qu’il puisse assumer. On a besoin qu’ils soient dans le vestiaire avec le groupe professionnel. Ils ont besoin d’expérience et avec le temps ils en auront encore. Quand on sentira qu’ils sont prêts, ils joueront. C’est facile de lancer des jeunes mais il faut le faire quand ils peuvent gagner leur place et construire leur carrière dessus.«

Le mercato hivernal

« On n’a pas encore parlé. Après Lorient on aura des réunions et on prendra les décisions que nous jugeront les meilleures pour rendre l’effectif plus costaud et pour atteindre les objectifs que nous avons.«