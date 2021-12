Pochettino : « Tant que l’on est en vie, on peut marquer »

Pour son dernier match de l’année 2021, le PSG était dans son jeu habituel, très poussif. Il aura fallu attendre la toute fin du match pour voir les Rouge & Bleu égaliser grâce à un but de Mauro Icardi. Mauricio Pochettino a regretté les mauvais choix de ses joueurs ce soir.

« Ce n’est pas un miracle. On a marqué un très beau but. Je pense que nous méritions de le faire avant parce que l’on a eu beaucoup d’occasions en deuxième mi-temps, assure l’entraîneur du PSG au micro de Canal Plus. Je pense que c’est un résultat juste. Normal de voir le PSG autant en difficulté contre le 19e de Ligue 1 ? Je pense que l’on doit respecter l’adversaire. Tout le monde doit respecter Lorient. On respecte Lorient, qui est une équipe de Ligue 1. Peut-être qu’ils sont 19e mais qu’ils seront dans une autre position plus tard. Si vous sous-estimez cette équipe, c’est difficile. Pour nous c’était difficile au vu des circonstances. On a bien commencé le match, mais ensuite on a eu tort dans la manière que l’on a jouée et on les a laissés jouer en transition. Ils étaient bons en transition. En deuxième période, on a essayé de créer des occasions, de résoudre les problèmes. On était meilleur. Et tant que l’on est en vie, on peut marquer. C’est pareil de marquer dès les premières minutes où à la fin. C’était important de ne pas perdre ce soir. On doit s’améliorer bien évidemment. Mais l’intensité des matches tous les trois jours, rend ça difficile. J’espère que l’année prochaine que l’on va pouvoir poursuivre avec nos bons résultats et être encore meilleur.«