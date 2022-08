Il ne reste plus que 10 jours avant la fin du mercato et de nombreux mouvements sont à prévoir du côté du PSG, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. Le Paris Saint-Germain a pour objectif de se séparer d’une vingtaine de joueurs pour alléger son effectif et a même mis de côté certains de ses éléments pour faciliter leur départ. Reste à savoir si Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Gana Gueye trouveront un nouveau club.

De nombreuses rumeurs… sans lendemain

En plus de vouloir se délester de ses joueurs, le Paris Saint-Germain veut se renforcer à des postes clés : en attaque, au milieu de terrain mais aussi en défense centrale, comme l’a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse. Pisté pendant de nombreuses semaines, le dossier Milan Skriniar semble définitivement clos. Les dirigeants intéristes ont refusé une dernière offre du PSG de 50M€ + bonus, et son entraîneur, Simone Inzaghi, a aussi fermé la porte à un départ de son défenseur. D’autres éléments auraient aussi été sondés ces dernières semaines, comme Mohammed Simakan ou encore Axel Disasi sans qu’il y ait pour autant de grands avancements. Aussi, tout au long de ce mercato, des rumeurs, plus ou moins improbables, ont fleuri sur les réseaux sociaux comme Wesley Fofana, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard ou encore Gonçalo Inacio… et sans surprise, ces pistes ont été sans lendemain.

À un peu plus d’une semaine de la fin du mercato estival, il n’y a pas de noms majeurs qui ressortent pour renforcer le Paris Saint-Germain alors que le besoin semble urgent à ce poste. Avec le départ de Thilo Kehrer et l’absence de garantie physique pour Sergio Ramos, le club de la capitale semble en manque d’éléments fiables dans une saison qui sera chargée avec la Coupe du Monde et l’enchaînement des rencontres…

C’est pour cela que nous vous posons la question, pensez-vous que le PSG recrutera un défenseur central ? Si oui, qui ? Partagez-nous votre opinion dans l’espace commentaires.

Par ailleurs, nous vous avons proposé un papier complet sur ce sujet ce samedi qui faisait un point complet sur la situation des défenseurs centraux à Paris, à découvrir ci-contre.