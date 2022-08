Quel onze du PSG pour affronter le LOSC ?

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le LOSC et le PSG s’affrontent – au Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy – en conclusion de la 3e journée de Ligue 1. Après des belles victoires face au Clermont Foot (5-0) et le Montpellier Hérault (5-2), le club de la capitale aura à coeur de poursuivre sur sa belle série afin de reprendre son fauteuil de leader, actuellement occupé par le RC Lens (7 pts) largement victorieux sur la pelouse de l’AS Monaco (4-1). Et pour cette rencontre, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Christophe Galtier – pourra compter sur un groupe au complet où seul Keylor Navas est absent en raison d’une douleur lombaire.

Le même onze que face au Montpellier Hérault ?

Ainsi, le coach parisien pourrait aligner le même onze que la semaine passée face au MHSC. Gigio Donnarumma prendra place dans les buts. Le trio défensif Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe pourrait de nouveau être associé. Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient enchaîner dans leur rôle de pistons. Prometteuse lors des rencontres précédentes, la paire Vitinha-Verratti est pressentie pour débuter dans l’entrejeu. Enfin, Lionel Messi devrait être en soutien de Kylian Mbappé et Neymar Jr en attaque.