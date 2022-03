Après un match nul concédé face au Montpellier HSC, les féminines du PSG ont repris leur marche en avant en disposant de Soyaux (2-0) à l’occasion de la 17e journée de D1 Arkema. Sachant que l’OL s’est également imposé dans le même temps, les filles de Didier Ollé-Nicolle gardent toujours trois unités de retard au classement sur leur concurrente pour le titre. Au sortir de ce succès glané sur la pelouse du stade Georges Lefèvre,Luana a affiché sa satisfaction et ses ambitions en Champions League au micro de PSG TV.

La Brésilienne, récemment revenue de blessure suite à une absence longue durée, a mis en avant la difficulté rencontrée ce vendredi soir. Ambitieuse, elle a surtout voulu se projeter sur la confrontation qui attend le PSG face au Bayern Munich en coupe d’Europe :« Cela n’a pas été un match facile. Quand on ne marque pas rapidement le match se complique chaque minute. Avec la persévérance on a réussi à marquer ce deuxième but. Maintenant nous allons nous reposer et nous préparer pour le match de Champions League face au Bayern Munich. Chaque victoire est importante et nous donne de la confiance. Nous sommes confiantes, notre objectif est d’aller le plus loin possible dans cette compétition. »