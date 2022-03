Le PSG se déplace ce dimanche sur la pelouse de l‘AS Monaco au Stade Louis II à un horaire inhabituel (13h00). Les Rouge & Bleu voudront enchaîner une deuxième victoire de suite en Ligue 1 pour prendre encore plus d’avance en tête de la Ligue 1 et se diriger vers un dixième titre de champion dans l’histoire. Interrogé en conférence de presse, le défenseur monégasque, Benoît Badiashile, a évoqué ses ambitions avant cette rencontre et son opposition avec Kylian Mbappé.

« Mbappé ? Il est possible de défendre sur chaque joueur, même s’il y a évidemment des degrés de difficulté. Kylian est actuellement le meilleur joueur du monde. On connaît ses caractéristiques, ses qualités, qui font de lui un joueur exceptionnel. On va voir avec le coach ce qu’il convient de faire pour les empêcher au maximum de développer leur jeu.

Le soutien du public ? Quand on sait que le stade est rempli, ça nous donne encore plus de force. On sent que nos supporters poussent pendant 90 minutes, et c’est une atmosphère différente qui nous galvanise. On va tout faire pour réussir un résultat contre le PSG. Je comprends la frustration de nos fans. Dans un club comme l’AS Monaco, il y a des objectifs élevés, de l’ambition. Nous savons qu’en ce moment nous ne sommes pas à notre place, à celle où on doit être.