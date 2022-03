Avant leur quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League face au Bayern Munich (mardi 22 mars à 18h45 à Allianz Arena), les Féminines du PSG disputaient un match de D1 Arkema ce vendredi soir. Face à l’ASJ Soyaux, les Parisiennes se sont imposées sur le score de 2-0. Les Rouge & Bleu avaient ouvert le score en début de match par Sakina Karchaoui (13′) mais ont dû attendre la fin de la rencontre pour conforter leur victoire grâce à une réalisation d’Aminata Diallo (84′). Une rencontre qui permet aux Parisiennes de rester au contact de l’OL, qui conserve toujours trois points d’avance après sa victoire face à Dijon (3-0). Après cette rencontre, l’entraîneur parisien, Didier Ollé-Nicolle, s’est penché sur la prochaine échéance du club de la capitale, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

« L’idée c’est de rester compétitif. C’est toujours bien de gagner avant un match important. On a fait des bonnes premières minutes mais on ne s’est pas mis à l’abri. Le groupe se sent bien, on a gagné. On a des échéances importantes qui arrivent la semaine prochaine. Il faudra garder le même état d’esprit mais être plus efficace. L’idée sera de faire une première manche de très très haut niveau à Munich. Ce sont des matches serrés qui se jouent sur des détails, sur l’efficacité, de ne pas se mettre en difficulté. »